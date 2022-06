Aggiornamenti di notizie in tempo reale: Zelensky afferma che Johnson rimane come primo ministro del Regno Unito è una “buona notizia”

La Reserve Bank of Australia ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, muovendosi per frenare l’inflazione dilagante con un aumento che ha superato le aspettative.

La decisione di aumentare il tasso di interesse a 85 punti base illustra una posizione più aggressiva della banca centrale nell’affrontare l’inflazione dopo un moderato aumento del mese scorso. Questa è la prima volta che la RBA ha introdotto aumenti consecutivi dei tassi dal 2010 e il più grande aumento dei tassi dal febbraio 2000.

Il governatore della Reserve Bank of Australia Philip Lowe ha affermato che la misura è necessaria per riportare l’inflazione ai livelli target nel tempo.

“Si prevede che l’inflazione aumenterà ulteriormente, ma poi ricadrà verso l’intervallo del 2-3 per cento l’anno prossimo”, ha affermato. “L’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas e i recenti aumenti dei prezzi della benzina significano che, nel breve termine, l’inflazione sarà probabilmente superiore a quanto previsto un mese fa”.

L’inflazione in Australia è stata più bassa che in molti altri mercati, ma il costo della benzina e del cibo fresco sta iniziando a colpire la fiducia dei consumatori. La catena di fast food Kentucky Fried Chicken ha dichiarato questa settimana che inizierà a utilizzare foglie di cavolo in Australia a causa di problemi nella catena di approvvigionamento che hanno aumentato il costo della lattuga.

I problemi di approvvigionamento sono stati in parte causati dalle recenti inondazioni nel paese che hanno danneggiato il settore agricolo. Lowe ha affermato che anche fattori globali, tra cui la pandemia e la guerra in Ucraina, hanno contribuito all’aumento dell’inflazione, nonché a un mercato del lavoro teso.

Jim Chalmers, il nuovo tesoriere australiano dopo che il Labour è salito al potere il mese scorso, ha avvertito di una situazione economica “terribile” se l’inflazione non sarà tenuta sotto controllo.

Chalmers ha scritto su Twitter: “Notizie difficili per i proprietari di case che stanno già affrontando un massiccio aumento del costo della vita, compreso l’aumento dei prezzi dell’energia. Ci aspetta un futuro migliore, ma prima dobbiamo affrontare questa sfida inflazionistica che abbiamo ereditato e il crescente interesse tariffe che lo accompagnano.”