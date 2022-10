AGGIORNAMENTI IN DIRETTA: La folla aumenta per Halloween a Seoul

Foto di una strada a Itaewon piena di gente a Seoul sabato sera. Yonhap / Reuters

Se sei in mezzo alla folla e le persone sono abbastanza vicine da incontrarti, può essere molto affollato.

È quanto afferma J. Keith Steele, professore in visita di scienze della folla all’Università del Suffolk e presidente del GKSstill internazionaleuna società di consulenza che forma gli organizzatori di eventi su come individuare il pericolo.

Tali eventi, come Una folla visibile all’affollata festa di Halloween nella capitale sudcoreana, Seoul e il Tragedia All’Astroworld Festival di Houston nel novembre 2021, ha provocato molti morti e feriti.

Tuttavia, che studia le dinamiche del comportamento e della sicurezza della folla da oltre 30 anni, ha affermato che gli organizzatori possono aiutare a prevenire gli incidenti monitorando la densità della folla in tempo reale e regolando il flusso di persone verso la sede.

La densità della folla può essere calcolata come il numero di persone per metro quadrato, circa un metro quadrato. Le persone più giovani e più giovani occupano meno spazio delle persone anziane e più grandi, ma come regola generale, le cose diventano scomode quando si arriva a cinque persone per metro quadrato, ha ancora detto, e qualsiasi cosa più affollata può diventare pericolosa.

“Quando gli oggetti entrano in contatto, questa alta energia e densità possono causare queste ondate e collassi della folla”, ha detto Steele.

Un segno che la folla è diventata troppo densa è quello che viene ancora chiamato il “campo d’effetto del grano”, dove le persone ondeggiano in modo incontrollabile. Ha detto un esempio visivo su Internet Video Da un concerto degli Oasis del 2005 a Manchester, in Inghilterra, prima di una massiccia corsa di pubblico verso il palco.

La chiave per prevenire un disastro, ha affermato Steele, è che le autorità di regolamentazione monitorino la densità e, se inizia ad aumentare, rallenti o fermi il flusso di persone che entrano nell’area. Ha detto che è molto difficile ridurre la congestione una volta che la situazione diventa molto intensa.

Steele ha detto che se il locale diventa troppo affollato, gli artisti dovrebbero fermarsi e chiedere a tutti di fare un passo indietro. Nel corso degli anni, molti artisti, tra cui A$AP Rocky e Linkin Park, Hanno fatto esattamente questo.

Se sei in mezzo alla folla, puoi comunque aiutarti a stare al sicuro tenendo d’occhio le aree che potrebbero diventare molto affollate e allontanarti dalla folla se non hai abbastanza spazio personale.

Puoi saperne di più visualizzando il disegno interattivo quaggiù.