Aggiornamenti in tempo reale delle elezioni australiane: gli elettori decidono il destino di Scott Morrison

Il primo ministro Scott Morrison dopo aver votato sabato a Sydney. credito… Saeed Khan/AFP – Getty Images

Quando Scott Morrison è diventato Primo Ministro dell’Australia nel 2018, era così poco conosciuto che quando è andato a stringere la mano a un tifoso di football, Gli chiese l’uomo confuso: “Come ti chiami allora?”

Dopo quasi quattro anni in carica, questa volta il signor Morrison ha mostrato agli elettori che lui e la sua coalizione conservatrice rappresentavano i volumi conosciuti di un mondo pieno di incertezza economica e geopolitica. L’Australia continua a lottare per uscire dalla pandemia, dalle ricadute della guerra in Ucraina e dall’invasione della Cina nella regione.

“È una scelta tra un futuro forte e un futuro incerto. È una scelta tra un governo che conosci e un’opposizione laburista che non conosci”, ha detto ad aprile quando ha indetto le elezioni. “Ora non è il momento tempo di correre questo rischio”.

Morrison, che ha ottenuto una vittoria a sorpresa nelle ultime elezioni federali del paese tre anni fa, è l’unico primo ministro in 15 anni a scontare il suo intero mandato. Ma il suo mandato non è sempre stato facile, con momenti che hanno messo alla prova la fiducia del pubblico australiano nella sua leadership e scandali che hanno scosso la sua amministrazione.

Il più grande e forse il più duraturo di questi momenti è arrivato all’inizio del suo mandato, quando lui e la sua famiglia lo erano Scorre alle Hawaii Mentre alla fine del 2019 sono scoppiati devastanti incendi boschivi in ​​Australia. La sua cattiva interpretazione durante un’intervista radiofonica – “Non porto un tubo, amico.” È diventato un simbolo di ciò che molti hanno criticato come la risposta inadeguata e la riluttanza del suo governo a prendere sul serio il cambiamento climatico come fattore del disastro.

Uno striscione che critica la risposta del signor Morrison agli incendi del 2019. credito… Matthew Abbott per il New York Times

Parte di questa fiducia pubblica è stata ripristinata con il primo successo della sua amministrazione Frenare la pandemia di COVID-19. La rapida chiusura delle frontiere e le rigide misure politiche hanno salvato l’Australia dai tassi di mortalità e ospedalizzazione che altri paesi hanno sperimentato. Ma il governo Ritardo nell’acquisto dei vaccini E l’affermazione del signor Morrison secondo cui bloccare i pugni “non è una gara” ha rovinato quella fiducia che era stata ripristinata.

Negli ultimi giorni della campagna, il signor Morrison ha ammesso che il suo stile di guida aveva scoraggiato alcuni australiani, dicendo che poteva essere “un po’ ombroso”. Ma ha detto che il suo approccio è stato essenziale negli ultimi anni e ha promesso un cambiamento.

Il suo rivale, Anthony Albanese, ha detto che al signor Morrison non dovrebbe essere data un’altra possibilità: “Un bulldozer distrugge le cose, un bulldozer distrugge le cose. Io sono un costruttore”.

Il signor Morrison, figlio di un agente di polizia e cresciuto in un sobborgo sulla spiaggia di Sydney, è un devoto pentecostale ed è un capofila nella politica australiana in gran parte laica. Ha lavorato come dirigente del marketing per le campagne turistiche che promuovono l’Australia prima di essere eletto al Parlamento nel 2007.

È salito alla ribalta nella più ampia coscienza nazionale nel 2013 come ministro dell’Immigrazione, quando ha adottato un approccio duro per far rispettare la politica australiana di “fermare le barche”, che mira a Impedire ai richiedenti asilo di raggiungere le coste del Paese. Dopo aver servito come ministro dei servizi sociali e tesoriere, divenne quello che alcuni chiamavano il primo ministro “accidentale” quando fu l’ultimo in piedi durante una rivoluzione partigiana interna.

Nel 2019, il signor Morrison, 54 anni, si è candidato per il suo primo mandato completo come Primo Ministro, dipingendosi come il beniamino di tutti, un papà di periferia che ama il rugby – “ScoMo”, come amava definirsi. Sembrava sbalordito come chiunque altro quando la coalizione di centrodestra ha vinto, definendolo un “miracolo”.

“È stato un marketing personale di successo nel 2019”, ha affermato Frank Bonjorno, professore di storia all’Australian National University.

Ma questa volta non poteva più fare affidamento sul marchio personale. Il signor Morrison deve agire in base alla sua fedina penale, e c’è disillusione che si sta preparando per la gestione da parte del suo governo di questioni urgenti come Cambiamento climaticoIl trattamento delle donne E corruzionedisse il signor Bonjorno.

“C’è la sensazione che sia tempo per un cambiamento, e questo si riflette nei sondaggi in questo momento”, ha detto.