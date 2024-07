Aggiornamenti in tempo reale delle Olimpiadi di Parigi, risultati: programma del nuoto, conteggio delle medaglie

Medaglia per la squadra di ginnastica maschile degli Stati Uniti, il grande giorno in campo di Aja Wilson Il basket femminile statunitense continua a dominare le Olimpiadi e i nuotatori americani Katie Grimes e Caleb Dressel si aggiungono al medagliere.

Oggi è il giorno in cui Simone Biles e la squadra di ginnastica femminile statunitense gareggeranno nelle finali delle Olimpiadi di Parigi 2024, che inizieranno alle 12:15 ET. Il programma olimpico del nuoto prevede oggi tre finali, le batterie dei 1.500 metri di Katie Ledecky e le semifinali dei 100 metri liberi e dei 200 metri mosca maschili.

Almeno sei Squadre americane Cinque squadre competono nello sport, con un totale di 26 partite in azione, e USA TODAY Sports ti fornirà risultati in tempo reale, conteggi di medaglie, momenti salienti e altro ancora durante la giornata. Quindi procedi.

La tennista americana Coco Gough inizia la sua partita del terzo turno contro la croata Donna Vekic. Finora Goff ha dominato a Parigi, perdendo solo nove partite in sei set in tre partite, inclusa una partita di doppio con la compagna Jessica Pegula.

Il pugile americano Roscoe Hill ha perso contro il francese Billal Pennama negli ottavi di finale maschili nella categoria 51 kg. Hill ha perso per decisione divisa, 3-2.

Ecco alcuni punti salienti del programma olimpico. Peacock trasmette in diretta tutti gli sport ed eventi a Parigi.

(Orientale in ogni momento)

nuoto Le batterie iniziano alle 5 del mattino. Le finali dei 100 metri dorso femminili e dei 100 metri liberi maschili iniziano alle 16:27, seguite dalla finale della staffetta 4×200 metri liberi maschili alle 15:50. USA Network trasmette il calore.

Le batterie iniziano alle 5 del mattino. Le finali dei 100 metri dorso femminili e dei 100 metri liberi maschili iniziano alle 16:27, seguite dalla finale della staffetta 4×200 metri liberi maschili alle 15:50. USA Network trasmette il calore. IL Squadra di ginnastica femminile Finale alle 12:15 Segui la nostra diretta per i risultati completi. Trasmissioni della NBC.

Finale alle 12:15 Segui la nostra diretta per i risultati completi. Trasmissioni della NBC. Calcio maschile Le partite del girone sono otto: Repubblica Dominicana-Uzbekistan (9:00), Spagna-Egitto (9:00), Ucraina-Uzbekistan (9:00). Argentina (ore 11), Marocco vs. Iraq (ore 11), Usa-Guinea (ore 13), Nuova Zelanda-. Francia (13), Paraguay-v. Mali (ore 15), Israele-v. Giappone (15:00).

Le partite del girone sono otto: Repubblica Dominicana-Uzbekistan (9:00), Spagna-Egitto (9:00), Ucraina-Uzbekistan (9:00). Argentina (ore 11), Marocco vs. Iraq (ore 11), Usa-Guinea (ore 13), Nuova Zelanda-. Francia (13), Paraguay-v. Mali (ore 15), Israele-v. Giappone (15:00). Basket maschile Ci sono quattro partite della fase a gironi: Spagna-Grecia (5:00), Canada-Australia (7:30), Giappone-Francia (11:15), Brasile-Germania (15:00).

Ci sono quattro partite della fase a gironi: Spagna-Grecia (5:00), Canada-Australia (7:30), Giappone-Francia (11:15), Brasile-Germania (15:00). Basket 3×3 Con otto partite che iniziano alle 11:30 e durano fino alle 16:35, la NBC trasmette le partite maschili (16:35) e femminili (11:30) degli Stati Uniti.

Con otto partite che iniziano alle 11:30 e durano fino alle 16:35, la NBC trasmette le partite maschili (16:35) e femminili (11:30) degli Stati Uniti. Altri giochi in lavorazione: Tiro con l’arco, badminton, beach volley, boxe, canoa slalom, ciclismo BMX Freestyle, equitazione, scherma, pallamano, judo, canottaggio, rugby a sette, vela, tiro a segno, surf, surf, ping pong, tennis, pallavolo e pallanuoto.

La NBC trasmette e trasmette in streaming le Olimpiadi di Parigi da tutte le angolazioni: Peacock trasmette ogni partita ed evento in diretta; NBC, USA Network, CNBC ed E! Portano vari eventi dal vivo e replay durante il giorno. Ecco 6 consigli e trucchi per sfruttare al massimo il pavone durante le Olimpiadi.

Le nostre Olimpiadi di Parigi 2024 Sovrintendente al conteggio delle medaglie Aggiornamenti dopo ogni evento medaglia.

(Orientale in ogni momento)

IL Squadra di ginnastica femminile degli Stati Uniti La finale della squadra andrà in onda sulla NBC alle 12:15.

La finale della squadra andrà in onda sulla NBC alle 12:15. IL Squadra di pallavolo maschile degli Stati Uniti Gioca con la Germania a biliardo alle 7 del mattino

Gioca con la Germania a biliardo alle 7 del mattino IL Squadra di pallanuoto maschile degli Stati Uniti 10:35 USA Network affronta la Romania in una partita di gruppo.

10:35 USA Network affronta la Romania in una partita di gruppo. IL Squadra di basket 3×3 femminile degli Stati Uniti La NBC giocherà contro la Germania a biliardo alle 11:30.

La finale della squadra andrà in onda sulla NBC alle 12:15. IL USMNT USA Network trasmette la Guinea che gioca nella partita del girone alle 13:00.

La finale della squadra andrà in onda sulla NBC alle 12:15. IL USMNT USA Network trasmette la Guinea che gioca nella partita del girone alle 13:00.

USA Network trasmette la Guinea che gioca nella partita del girone alle 13:00. IL Squadra di basket 3×3 maschile degli Stati Uniti La Serbia gioca a biliardo alle 16:35 in onda sulla NBC.

La Serbia gioca a biliardo alle 16:35 in onda sulla NBC. L’America compete in questo Beach volley maschile La NBC va in onda alle 9 contro il Marocco. Gli americani affrontano nuovamente l’Olanda alle 14:15 E! Trasmissione.

La NBC va in onda alle 9 contro il Marocco. Gli americani affrontano nuovamente l’Olanda alle 14:15 E! Trasmissione. IL Squadra femminile statunitense di rugby a sette affronterà la Nuova Zelanda in semifinale alle 9:30 ET. Martedì si svolgeranno anche la partita per la medaglia di bronzo (13:00) e la partita per la medaglia d’oro (13:45).

(Orientale in ogni momento)

Ginnastica: Finale a squadre femminile (12:15, NBC)

Finale a squadre femminile (12:15, NBC) Nuoto: La NBC trasmette tutte le finali dei 100 dorso femminili (14:57), degli 800 metri liberi maschili (15:03), della staffetta 4×200 libere maschili (15:59).

La NBC trasmette tutte le finali dei 100 dorso femminili (14:57), degli 800 metri liberi maschili (15:03), della staffetta 4×200 libere maschili (15:59). Navigare: La NBC trasmetterà in televisione le finali per il bronzo maschile (20:12), il bronzo femminile (20:53), l’oro maschile (21:34) e l’oro femminile (22:15).

La NBC trasmetterà in televisione le finali per il bronzo maschile (20:12), il bronzo femminile (20:53), l’oro maschile (21:34) e l’oro femminile (22:15). Tiro: Bronzo a squadre 10 metri con pistola ad aria compressa mista (3:30), oro a squadre 10 metri con pistola ad aria compressa mista (4:00, USA Network), finale trap maschile (9:30).

Bronzo a squadre 10 metri con pistola ad aria compressa mista (3:30), oro a squadre 10 metri con pistola ad aria compressa mista (4:00, USA Network), finale trap maschile (9:30). Scherma: EB Team Bronze (13:30), EB Team Gold femminile (14:30)

EB Team Bronze (13:30), EB Team Gold femminile (14:30) Rugby a sette: Bronzo femminile (13:00 E!), Oro femminile (13:35 E!)

Bronzo femminile (13:00 E!), Oro femminile (13:35 E!) Judo: Incontri per sei medaglie (inizio 11:18)

Incontri per sei medaglie (inizio 11:18) Ping Pong: Doppio Misto Bronzo (7:30), Doppio Misto Oro (8:30)

Doppio Misto Bronzo (7:30), Doppio Misto Oro (8:30) Triathlon: Uomini (2:00, USA Network)

(Orientale in ogni momento)

Le batterie per i seguenti eventi iniziano alle 5:00: 200 m mosca, 100 m stile libero, 200 m rana, staffetta 4×200 m libera maschile; 1.500 metri liberi, 100 metri liberi femminili

200 m mosca, 100 m stile libero, 200 m rana, staffetta 4×200 m libera maschile; 1.500 metri liberi, 100 metri liberi femminili Nel pomeriggio inizieranno le semifinali dei seguenti eventi: 100 metri liberi maschili (14:30), 200 dorso maschili (14:41), 100 metri liberi femminili (15:25), 200 rana maschili (15:46)

100 metri liberi maschili (14:30), 200 dorso maschili (14:41), 100 metri liberi femminili (15:25), 200 rana maschili (15:46) Finali di oggi: 100 dorso femminili (14:57), 800 metri liberi maschili (15:03), staffetta 4×200 m libera maschile

Con una medaglia già in palio, la star americana del nuoto Katie Ledecky ha vinto il suo primo oro nei 1500 metri stile libero ai Giochi di Parigi del 2024.

Ledecky, 27 anni, è imbattuta nei 1500 della sua carriera, avendo vinto cinque titoli mondiali e la sua prima medaglia d’oro olimpica alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

A causa della lunghezza della gara e della resistenza che richiede, le 1500 eliminatorie e finali gratuite si svolgeranno in due giorni, con le manche martedì.— Steve Gardner

PARIGI – L’inquinamento della Senna ha costretto gli organizzatori olimpici a rinviare martedì il triathlon maschile, minacciando di far deragliare il fulcro dei Giochi di Parigi, dove un massiccio sforzo di pulizia da 1,5 miliardi di dollari era destinato a consentire agli atleti di competere lungo il corso d’acqua notoriamente sporco. attraversa il cuore della città.

Una dichiarazione rilasciata da Parigi 2024 e Triathlon mondiale Ha detto che i test hanno mostrato che la qualità dell’acqua nella Senna era ancora al di sotto degli standard accettabili per un giorno di gara. La partita maschile è stata rinviata a mercoledì alle 10:45 ora locale (4:45 ET), dopo la partita femminile prevista per le 8:00 ET.

Entrambi i triathlon sono stati sottoposti a test in acqua per rispettare i limiti stabiliti dal World Triathlon per il nuoto e, secondo una dichiarazione del World Triathlon, rimane in vigore il giorno di gara di emergenza originale di venerdì 2 agosto. — Kim Helmgard

In piscina, l’americano Bobby Finge è il campione olimpico degli 800 metri stile libero maschili. A Parigi sarà sfidato dall’australiano Samuel Short e dall’irlandese Daniel Wiffen.

E’ l’ultima giornata della squadra femminile e gli americani l’hanno cerchiata sul calendario. A Tokyo, Simone Biles si è ritirata dall’evento a squadre dopo aver faticato al volteggio. Gli americani hanno vinto l’argento dietro la Russia (o come la squadra chiamava ROC). È la prima volta dai Campionati del mondo del 2010 che gli americani non vincono un titolo a squadre né ai Mondiali né alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi di Parigi, alla Russia non era permesso competere in squadra. Guidati da Biles, gli Stati Uniti hanno vinto l’oro ai Campionati del mondo 2023, seguiti da Brasile (argento) e Francia (bronzo).

PARIGI — Poche ore prima della finale della squadra di ginnastica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, Stefan Nedorozic ha risolto un cubo di Rubik in 9,32 secondi. Era un hobby per lui. Quella volta, per il contesto, è molto interessante. “Buon auspicio”, ha scritto su Instagram.

Lo era davvero.

Nella situazione più stressante che si possa immaginare nella ginnastica maschile – l’ultima routine dell’ultimo ciclo delle finali olimpiche – Nedoroszky si è esibito alla grande lunedì sera, mettendo insieme un’esibizione fluida e sicura. Medaglia di bronzo per la squadra di ginnastica maschile degli Stati Uniti. — Tom ha sparato

➤ I social media reagiscono alla routine di vittoria della medaglia di bronzo di Stefan Nedoroszczyk

Le Olimpiadi sono sempre uno degli eventi più discussi al mondo ogni quattro anni, e con tale attenzione arrivano molti contenuti divertenti da parte delle persone.

Hanno anche account sui social media @ArtButMakeItSports. — Austin Curtright

