Aggiornamenti in tempo reale e notizie sulle ultime offerte

La scadenza commerciale della Major League Baseball 2024 è prevista per martedì alle 18:00 EST, l’ultima possibilità per i contendenti di concludere accordi e migliorare prima del round finale.

Ci sono state una serie di operazioni di alto profilo nei giorni precedenti la scadenza, incluso un insolito accordo a tre tra Dodgers, nozioni di base E calzini bianchi.

Alcuni grandi nomi sono già stati ingaggiati tra cui Randy Arozarena, Jazz Chisholm Jr. e Isaac Paredes, tre dei giocatori più ricercati quest’estate. Altri giocatori che si dice siano coinvolti nei colloqui commerciali includono Jarrett Crochet, l’esterno sinistro dei White Sox, e Jack Flaherty, l’outfielder dei Tigers.

Qual è la scadenza commerciale della MLB?

La scadenza commerciale della MLB del 2024 è 18:00 Martedì 30 luglio.

Mentre attraversano il secondo livello di prospettive della Major League, Baltimora Orioles Hanno scambiato per il loro secondo lanciatore titolare in cinque giorni e hanno acquisito un lanciatore mancino Trevor Rogers Dai Miami Marlins.

In cambio, i Marlin riceveranno… Connor Norby – che lunedì ha iniziato in seconda base per gli Orioles – e ha lasciato l’esterno Kyle Stowersche ha fatto il suo debutto nel 2022 ma gli è stato impedito di unirsi al club della big league con una presenza Colton Couser E Heston Kjerstad.

Ma finora è un affare, e il costo per un giocatore con un record di 2-9 e una media di carriera di 4,53 indica quanto sono alti i prezzi.

– Gabe Lakis

Gli Yankees hanno rafforzato il loro bullpen martedì pomeriggio, scambiando per il lanciatore destro dei Chicago Cubs Mark Leiter Jr. Il 33enne ha avuto un’ERA di 4,21 in 39 partite con i Chicago Cubs dopo aver giocato 69 partite con un’ERA di 3,50 nel 2023. I Chicago Cubs acquisiranno nell’accordo l’esterno centrale Ben Cowles e il lanciatore destro Jack Neely.

Il mancino dei Chicago White Sox Jarrett Crochet potrebbe essere la merce più calda nel baseball nelle ore precedenti la scadenza commerciale delle 18:00 di martedì, ma il compagno di squadra Luis Robert Jr. – che è stato oggetto di voci per mesi – probabilmente finirà.. Ordine di rimanere a Chicago durante la stagione.

Dopo aver venduto la scorsa stagione, Mets quest’anno Si sono messi nella posizione di aggiungere alcuni pezzi più interessanti con un record di 56-50 e attualmente occupano un posto nella wild card della National League.

“Penso che tutti siano molto emozionati perché stiamo giocando a baseball vincente”, ha detto Pete Alonso, “Ci siamo messi in una posizione davvero buona. Per sentirti a tuo agio alla scadenza, devi essere in una posizione vincente. Abbiamo guadagnato. quello. Ci siamo messi in quella posizione e abbiamo fatto un lavoro. “È fantastico tornare in carreggiata.”

– Andrew Tredinnick, Bergen Record

San Francisco ha ceduto l’interno Jorge Soler – che è stato ingaggiato dalla squadra quest’inverno – con Atlanta, ma non ci si aspetta che scambino gli altri grandi acquisti in offseason, in particolare il vincitore del Cy Young Award Blake Snell.

I Giants sono 53-55 e quattro partite indietro nella corsa alle wild card della National League.

Dopo le difficoltà di inizio stagione, Snell ha dominato a luglio con una ERA di 0,75 (2 ER) e 30 strikeout in 24 inning su quattro partenze.

Aroldis Chapman è stato scambiato lo scorso luglio, aiutando i Texas Rangers a vincere la loro prima World Series, ma l’allenatore dei Pirates Derek Shelton crede che l’attuale squadra del lanciatore mancino rimarrà con lui fino alla scadenza.

“Mi aspetto che Aroldis Chapman diventi un giocatore dei Pirates domani”, ha detto Shelton al 93.7 FM The Fan di Pittsburgh martedì.

Un altro giorno per raccogliere provviste per le prossime 90 persone.

Questo è ciò che le squadre della Major League Baseball dovranno affrontare martedì mentre la scadenza commerciale si avvicina alle 18:00 EST. Questo problema è aggravato dal fatto che il mercato è fortemente sbilanciato a favore dei venditori, con i concorrenti che pagano prezzi più alti per una fornitura limitata di rinforzi.

Martedì sera, mentre il tempo scorre, diamo uno sguardo ai maggiori bisogni insoddisfatti tra i principali contendenti mentre i direttori generali si preparano a posare le penne e vedere se superano il test dell’ora di cena:

Cleveland Guardians: lanciatore titolare

New York Yankees: giocatore di soccorso

Baltimore Orioles: lanciatore titolare

Los Angeles Dodgers: lanciatore titolare

– Gabe Lakis

La musica pulsava Sede dei Cincinnati Reds Il lunedì sera dopo la vittoria sui Chicago Cubs, le luci lampeggiavano. I Reds avrebbero dovuto festeggiare.

Invece, la realtà divenne chiara: i Reds erano una squadra sotto i .500 e probabilmente non avrebbero raggiunto i playoff quest’anno. Il titolare del giorno di apertura Frankie Montas è stato ceduto Ai Milwaukee Brewers per l’interno Joey Wimmer e il lanciatore sostitutivo Jacob Junis.

“È difficile, soprattutto essere ceduto a un rivale di divisione che vince un titolo”, ha detto l’outfielder dei Reds Jonathan India “Ho fatto molti scambi. Questo è uno scambio difficile. Lo affronteremo la prossima settimana Penso che sia parte di ciò. È la scadenza commerciale. Parlare “Queste cose non sono una nostra decisione. Andremo avanti e dovremo vincere domani.”

-Charlie Goldsmith, investigatore di Cincinnati

Atlanta ha acquisito l’esterno MVP delle World Series 2021 Jorge Soler, insieme al lanciatore veterano Luke Jackson, in cambio del lanciatore Tyler Matzek e dell’esterno della lega minore Sabin Ceballos in uno scambio con i New York Giants.

Qual è la chiave dell’accordo? Soldi.

Atlanta è responsabile di ogni centesimo dei contratti, pagando più di 30 milioni di dollari. Dovrà a Soler 13 milioni di dollari nel 2025 e 13 milioni di dollari nel 2026, mentre Jackson ha un’opzione di club da 7 milioni di dollari o un’opzione di buyout da 2 milioni di dollari. Inoltre deve a Soler e Jackson circa 5 milioni di dollari per il resto della stagione.

-Bob Usignolo

I St. Louis Cardinals hanno ottenuto il loro esterno titolare e un esterno veterano nella loro corsa ai playoff, i Los Angeles Dodgers hanno ottenuto un esterno versatile e un esterno veterano nella loro corsa alle World Series, e i Chicago White Sox hanno ottenuto il loro esterno titolare e un prezioso esterno. prospettive per il futuro.

Pertanto, lunedì è stato finalizzato un raro accordo per tre giocatori mentre i Dodgers continuano a provare a fare più mosse prima della scadenza delle 18:00 di martedì.

I Cardinals, che erano alla ricerca di un altro titolare veterano da diversi mesi, riuscirono a ingaggiare Eric Fedde e l’outfielder dei White Sox Tommy Pham, originariamente selezionato dal St. Louis nel 2006.

I Dodgers hanno acquisito l’esterno centrale Tommy Edman dai Cardinals, che non ha ancora giocato in questa stagione a causa di un intervento chirurgico al polso durante la postseason e di un infortunio alla caviglia, così come il lanciatore sostitutivo Michael Kopech. I White Sox hanno anche acquisito l’outfielder Miguel Vargas dai Dodgers e gli eccezionali Alexandre Albertus e Geral Pérez dai Dodgers.

-Bob Usignolo

Alla ricerca di un braccio per rafforzare la rotazione e lanciare inning significativi, i Milwaukee Brewers hanno fatto uno scambio con i Cincinnati Reds per acquisire Frankie Montas lunedì sera.

In cambio, i Brewers manderanno l’interno Joey Wimmer e il lanciatore Jacob Junis ai Reds.

Montas, 31 anni, ha collezionato 19 presenze quest’anno con i Reds con un contratto di un anno da 16 milioni di dollari, e possiede una media di 5,01 punti guadagnati con 78 strikeout in 93 ⅓ inning.

– Curt Hoag, Sentinella del Milwaukee Journal

Tigri Jack Flaherty si grattò A partire da lunedì contro i Cleveland Guardians al Comerica Park.

“Non posso prendere le decisioni”, ha detto Flaherty prima della partita di lunedì, sottolineando di non aver parlato con il presidente delle operazioni di baseball Scott Harris. “Sparo quando mi viene detto.”

I Tigers hanno discusso uno scambio per Flaherty con diverse squadre.

“Non sono al telefono, quindi non so cosa succederà”, ha detto l’allenatore AJ Hinch prima della partita di lunedì. “So che questo periodo dell’anno è molto stressante e metterlo a terra stasera è stato sbagliato cosa fare per lui e per noi.”

-Evan Petzold, Detroit Free Press

Lunedì gli Houston Astros hanno acquisito il lanciatore mancino Yusei Kikuchi dai Toronto Blue Jays, aggiungendo un lanciatore veterano alla loro formazione.

Toronto ha acquisito il lanciatore destro Jake Bloss, l’interno Joey Luperfido e l’esterno della lega minore Will Wagner.

Bloss è stato escluso dalla partita che avrebbe dovuto iniziare contro i Pittsburgh Pirates lunedì prima che si diffondesse la notizia dello scambio. Al suo posto è stato scelto il collega lanciatore destrorso Tyler Scott.

Kikuchi, 33 anni, ha 4 vittorie e 9 sconfitte con una ERA di 4,75 in 22 partite con i Blue Jays in questa stagione.

Lunedì i Kansas City Royals hanno acquisito il lanciatore destro Michael Lorenzen dai Texas Rangers in cambio del lanciatore mancino Walter Pennington.

Lorenzen, 32 anni, è andato 5-6 con un’ERA di 3,81 in 19 partite (18 partenze) nella sua prima stagione con i Rangers.

Lorenzen è stato un giocatore eccezionale la scorsa stagione, lanciando una partita senza successo per il Philadelphia contro Washington il 9 agosto 2023. Ha firmato un contratto di un anno da 4,5 milioni di dollari con i texani il 22 marzo.

– Supporti a livello di campo

Lunedì i Washington Nationals hanno venduto l’outfielder Lane Thomas ai Cleveland Guardians per tre giocatori promettenti.

Cleveland ha inviato il lanciatore mancino Alex Clemmie e gli outfielders Rafael Ramirez Jr. e Jose Tena a Washington per acquisire il lanciatore destro, che è alla sua sesta stagione sotto il controllo del club fino alla prossima stagione.

Thomas, 28 anni, ha una media di battuta di .253 con otto fuoricampo, 40 RBI e 28 basi rubate, la più alta della sua carriera, su 77 partite con i Nationals in questa stagione.

– Supporti a livello di campo

Nel suo secondo giorno con gli Yankees, Jazz Chisholm ha ottenuto un’altra serie di primati.

Chisholm Ha segnato il suo primo fuoricampo Con la sua nuova squadra nel secondo inning lunedì sera al Citizens Bank Park, dove stava facendo la sua prima partenza in terza base.

E nel nono inning, Chisolm ha aggiunto un secondo fuoricampo – questa volta contro il sostituto catcher Jarrett Stubbs – nella sconfitta per 14-4 degli Yankees contro Philadelphia davanti a 44.289 tifosi.

-Pete Caldera, Bergen Record

Lunedì i Seattle Mariners hanno acquisito Justin Turner dai Toronto Blue Jays in cambio dell’infielder RJ Schreck. Turner, 39 anni, ha una presenza da veterano e una vasta esperienza post-stagionale, incluso un campionato World Series con i Los Angeles Dodgers nel 2020.

L’All-Star ha una media di battuta due volte di .257 in questa stagione, incluso lunedì quando ha registrato un singolo nella sua unica partita contro i Baltimore Orioles ospitanti, ed è stato successivamente sostituito nell’ordine di battuta da Addison Barger.

Turner ha segnato sei fuoricampo e 31 RBI in 90 partite nella sua prima stagione con Toronto, che lo ha ingaggiato come free agent per un anno per 13 milioni di dollari.

Lunedì i Los Angeles Dodgers hanno acquisito l’interno/esterno Amed Rosario dai Tampa Bay Rays in cambio del lanciatore destro Michael Flynn delle leghe minori.

Rosario ha concluso la stagione 2023 con i Dodgers dopo essere stato acquisito dai Cleveland Guardians in cambio del lanciatore destro Noah Syndergaard e di un po’ di soldi. Lo scorso anno ha avuto una media di battuta di .256 con tre fuoricampo e 18 valide in 48 partite per Los Angeles.

Rosario, 28 anni, ha una media di battuta di .307 con due fuoricampo e 26 RBI in 76 partite con i Rays in questa stagione.

– Supporti a livello di campo