Aggiornamenti in tempo reale: il direttore dei servizi segreti Kimberly Seatle si dimette

Lunedì l’ex direttrice dei servizi segreti Kimberly Seittle ha inviato la sua lettera di dimissioni allo staff.

Leggi la sua lettera completa:

“Agli uomini e alle donne dei servizi segreti degli Stati Uniti,

La sacra missione dei servizi segreti è proteggere i leader e le infrastrutture finanziarie della nostra nazione.

Il 13 luglio abbiamo fallito in quella missione. La ricerca è stata intensa durante la scorsa settimana e continuerà man mano che il nostro slancio operativo aumenterà. Come vostro direttore mi assumo la piena responsabilità della violazione della sicurezza.

Tuttavia, questo incidente non ci definisce. Siamo un’organizzazione basata sull’integrità e composta da individui di eccezionale dedizione e talento. Come ho detto, i servizi segreti continueranno a intensificare il nostro lavoro investigativo e di sicurezza. Non ci tireremo indietro davanti a una sfida. Tuttavia, non voglio che le mie richieste di dimissioni distraggano dall’enorme lavoro che ognuno di voi sta svolgendo per la nostra missione principale.

Quando ho ricevuto la chiamata che mi chiedeva se sarei tornato ai servizi segreti dopo il mio breve pensionamento, non ho esitato. Amo questa azienda, il nostro lavoro e i grandi uomini e donne che si sacrificano così tanto ogni giorno. Ho messo al primo posto le esigenze di questa agenzia e lo farò sempre.

Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi dalla carica di direttore.

Quando ho assunto la carica di direttore, ho promesso di farlo con rispetto e integrità. Questi valori hanno guidato tutta la mia vita per 29 anni.

Come molti di voi sanno, ho lavorato come agente speciale per 27 anni, assicurando eventi per FPOTUS Clinton, fungendo da supervisore per i dettagli del vicepresidente Cheney, guidando RTC, agendo come SAIC per ATL, supervisionando i dettagli del vicepresidente Biden e infine supervisionando la sicurezza dell’agenzia. missione sotto l’amministrazione Trump come AD-OPO.

Come ho detto ieri in udienza, siete tutti degni di fiducia e fiducia. Meriti il ​​sostegno della nazione nello svolgimento della nostra importante missione. Una delle cose che amo di questa forza lavoro è che sia gli uomini che le donne sono attivamente coinvolti nel nostro lavoro.

Grazie per tutto quello che fate e continuate a fare per la nostra grande nazione”.