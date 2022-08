Aggiornamenti in tempo reale: la guerra della Russia in Ucraina

L’Ucraina ha avvertito lunedì delle conseguenze catastrofiche se fosse successo qualcosa alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia e ha affermato che le forze del Cremlino stavano impedendo agli esperti di sicurezza di entrare nella più grande centrale nucleare d’Europa.

“Quello che accadrà entro un raggio di 40-50 chilometri dalla stazione non è nemmeno paragonabile a Chernobyl o Fukushima”, ha affermato Yevhenii Tsymbaliuk, ambasciatore dell’Ucraina presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) a Vienna.

L’Ucraina vorrebbe vedere un gruppo di esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e delle Nazioni Unite per monitorare la sua situazione, ma le operazioni militari della Russia in Ucraina rendono un viaggio del genere “impossibile”, ha detto Tsymbalyuk.

“Utilizzeremo tutti i mezzi diplomatici possibili per avvicinare l’AIEA e l’ONU allo svolgimento di questa missione. Ne abbiamo urgente bisogno”, ha detto lunedì Tsymbaliuk in una conferenza stampa.

Dopo che Russia e Ucraina hanno accusato i recenti attacchi di artiglieria e missili intorno a una centrale nucleare nell’Ucraina centrale, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lo ha definito “suicidio”.

La CNN non può verificare le affermazioni dell’Ucraina o della Russia.

Nel frattempo, un rappresentante russo ha detto che Mosca ha inviato una nota diplomatica dicendo che è pronta ad aiutare l’AIEA a visitare la centrale nucleare di Zaporizhia nell’Ucraina centrale.

Il rappresentante della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha affermato che la nota diplomatica è stata inviata il 4 agosto e distribuita il 5 agosto, ha riferito il media statale russo RIA Novosti.

Secondo Ulyanov, la Russia è interessata all’AIEA tenendo conto delle attività criminali condotte a Kiev e di quella che ha affermato essere una campagna di disinformazione avviata dal regime di Zelensky.

Sabato, il direttore generale dell’AIEA Rafael Mariano Croci si è detto profondamente preoccupato per il bombardamento “che sottolinea il pericolo molto reale di un disastro nucleare che potrebbe minacciare la salute pubblica e l’ambiente in Ucraina e oltre”.