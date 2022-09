Aggiornamenti in tempo reale: la guerra della Russia in Ucraina

La centrale nucleare di Zaporizhia è stata vista domenica. (Stringer/AFP/Getty Images)

Il capo della compagnia nucleare statale ucraina – Energoatom – ha detto alla Galileus Web che le unità elettriche della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono in modalità di raffreddamento, mentre continuano i lavori per ripristinare le linee elettriche dalla centrale.

Parlando con la CNN tramite Skype, Petro Kotin ha detto che tutte e sette le linee di collegamento all’impianto sono state danneggiate e si è trasformata in quella che ha chiamato “modalità isola”, in cui l’impianto fornisce elettricità solo per se stesso.

“Abbiamo cercato di estendere il più possibile il funzionamento di una delle nostre unità di potenza, anche in una situazione in modalità isola. Per noi ha funzionato per tre giorni”, ha detto alla CNN.

Godin ha detto che solo una delle sei unità di potenza era in funzione, alimentando le pompe che raffreddano il materiale nucleare, soddisfacendo le esigenze dell’impianto. I reattori nucleari “hanno materiali nucleari, combustibile e sei pozze che si trovano vicino ai reattori in ciascuna unità di potenza. Devono essere continuamente raffreddati”, ha affermato.

“Il pericolo è che se non c’è corrente, le pompe si fermano, non c’è raffreddamento e si scioglie questo combustibile nel reattore in un’ora e mezza o due ore”, ha aggiunto. .

Godin ha ribadito che i generatori diesel possono entrare in funzione quando non c’è alimentazione esterna. “I generatori diesel possono funzionare lì per dieci giorni a partire da oggi.”

“Stiamo facendo del nostro meglio per garantire forniture aggiuntive. Ma comprendiamo che è molto difficile portare qualcosa lì. La ferrovia è danneggiata, quindi può essere fatta solo dai veicoli”, ha affermato.

“Ora, se c’è una perdita di energia esterna, avremo solo un’opzione. Generatori diesel”, ha aggiunto.

Godin ha detto che i rappresentanti dell’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), erano presso l’impianto. “Hanno riunioni con la direzione dell’impianto due volte al giorno, in modo da avere tutte le informazioni aggiornate sul funzionamento dell’impianto”, ha affermato.

Riguardo alla proposta dell’AIEA per una zona di sicurezza intorno all’impianto, Godin ha affermato: “Non capiamo appieno cosa significhi esattamente questa zona di sicurezza”.

Ha ribadito la linea del governo ucraino secondo cui l’impianto dovrebbe tornare sotto il controllo ucraino e che la centrale elettrica e l’area circostante dovrebbero essere smilitarizzate.