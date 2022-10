Aggiornamenti in tempo reale: la guerra della Russia in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin, insieme al ministro degli Esteri Sergei Lavrov e al portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, partecipa al vertice dei leader della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) ad Astana, in Kazakistan, il 14 ottobre (Durar Kasangabov/Reuters)

Il presidente russo Vladimir Putin ha sollecitato l’uso della “buona volontà” per risolvere i conflitti in tutto il mondo, per non parlare della guerra in Ucraina.

“Tutti hanno buona volontà e dobbiamo usare questa buona volontà al massimo”, ha detto Putin rivolgendosi ai leader del vertice della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) per risolvere eventuali conflitti.

“Nella situazione attuale, dobbiamo cercare di trovare modi per affrontarla ovunque si presenti”, ha aggiunto.

Putin ha aggiunto che “la Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione di chiunque per calmare la situazione a beneficio di tutti i partecipanti al conflitto”.

“Questo vale anche per i nostri partner negli Stati Uniti e in Europa”, ha aggiunto.

I leader di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan parteciperanno all’evento ad Astana, capitale del Kazakistan.

Da quando ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina a febbraio, il Cremlino ha interrotto i rapporti diplomatici con Kiev e i suoi alleati occidentali.

All’inizio di questo mese, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Firmato un ordine Ha formalmente escluso possibili negoziati con Putin. È arrivato in risposta all’annuncio di Putin Legato illegalmente Quattro regioni in Ucraina, una mossa ampiamente condannata dai leader internazionali.