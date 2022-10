Aggiornamenti in tempo reale: Rishi Sunak diventa Primo Ministro del Regno Unito

Il Ascesa di Rishi Sunak La posizione più alta nella politica britannica è notevole.

Solo sette settimane fa, è stato completamente picchiato da Liz Truss in un concorso per la leadership del Partito Conservatore. Oggi, dopo aver vinto un concorso di leadership che è stato rapidamente rintracciato dalle macerie della sua breve premiership, è solo un’udienza con il re Carlo III lontano da Downing Street.

L’uomo che ha ricoperto la carica Il ministro delle finanze Boris Johnson Per due anni e mezzo, solo per dimettersi e far cadere il governo Johnson, ora deve affrontare il non invidiabile compito di scegliere una nazione riluttante dopo un disastroso periodo di Truss.

È giusto presumere che lo farà implementando il piano economico che ha delineato durante la sua fallita offerta di leadership all’inizio di quest’anno. Sunak ha criticato i piani di Truss di tagliare le tasse e finanziare la spesa quotidiana attraverso prestiti, dicendo che ciò porterebbe a rovina economica.

Ha avuto ragione quando il governo Truss ha implementato i suoi piani in un “mini-budget”, facendo scendere la sterlina al livello più basso degli ultimi decenni e il crollo dei prezzi delle obbligazioni, facendo salire i costi dei prestiti e spingendo i fondi pensione sull’orlo del fallimento .

Come previsto anche da Sunak, i tassi di interesse più elevati hanno fatto aumentare i pagamenti dei mutui e gli istituti di credito si sono affrettati a ritirare i loro prodotti dal mercato, mandando in frantumi le speranze di molti potenziali proprietari di case quasi dall’oggi al domani.

La reputazione internazionale della Gran Bretagna era già stata danneggiata prima che Truss entrasse in carica. Gli infiniti scandali che alla fine hanno costretto Johnson a dimettersi, così come le sue ripetute minacce di infrangere il diritto internazionale sull’accordo Brexit che ha concordato personalmente con l’Unione Europea, non hanno spinto i leader mondiali a inclinarsi così bene verso il Regno Unito.

L’adesione di Sunak può essere direttamente attribuita al caos degli ultimi mesi. È visto come un paio di mani sicure, avendo ottenuto elogi diffusi per la sua gestione dell’economia durante la pandemia di Covid-19, aiutando le imprese e i cittadini con grandi programmi di spesa del governo che hanno salvato molti mezzi di sussistenza. Il suo compito ora è chiaro: portare la calma.

Sfortunatamente per Sunack, ha ereditato un partito politico che ha passato gli ultimi anni a fare a pezzi. Il Partito conservatore del 2022 è definito da divisioni e lealtà divise che lo rendono incontrollabile sia per Johnson che per Truss.