Aggiornamenti live del gioco 7 dei playoff della Stanley Cup 2022: Lightning Face Maple lascia un grande sabato NHL

Le due parole più belle del gioco? Gara 7. Buona fortuna ai fan dell’hockey, sabato sarà pieno di emozioni Playoff della Stanley Cup 2022 Tre partite si giocano lo stesso giorno al primo turno.

Tampa Bay ha ottenuto una partita in più dopo aver spinto la sesta partita ai tempi supplementari, vincendo infine 4-3 contro i Toronto Maple Leafs grazie a un gol di Braden Point. Questa serie è uguale in quanto finora nessuna squadra ne ha vinte due di fila. Toronto ha avuto fame di prove che Maple Leafs non ha vinto una serie di playoff in 18 anni. Nel frattempo, Lightning insegue una Stanley Cup per tre battute. La partita del vincitore prende tutto è fissata per TNT alle 19:00 ET.

Los Angeles Kings e Edmonton Oilers su ESPN in diretta su ESPN e fuboTV alle 22:00 (Provalo gratuitamente) Ci sono state esplosioni e partite ravvicinate in entrambe le arene, ma la tendenza principale è stata che la prima squadra che ha segnato è uscita vittoriosa. Edmonton ha vinto 4-2 giovedì per rendere possibile la settima partita. Evander Kane ha segnato due gol in quella partita e gli Oilers saranno la chiave per portare avanti l’attacco. Il mancino ha segnato sette gol nella serie, collegandolo a Grill Kaprisov del Minnesota e Jack Quenzel di Pittsburgh al comando della NHL nei playoff di quest’anno.

Boston e Carolina hanno iniziato la partita sabato alla PNC Arena e, come le prime sei partite della serie, la squadra di casa ha vinto. Gli Hurricanes hanno battuto il biglietto della Stanley Cup per il secondo turno dei playoff con una vittoria per 3-2 sui Bruins. Max Domi ha guidato Carolina con tre punti, di cui due gol nel secondo periodo. Gli Hurricanes hanno ora vinto sei partite di fila e la prossima volta giocheranno il vincitore della serie Rangers-Penguins, che si concluderà domenica con un’altra partita 7.

