Aggiornamenti live del processo Johnny Depp contro Amber Heard: ultime notizie di oggi, reazione al verdetto, appello...

Jeff Beck rivela i dettagli dell’album con Deb

Johnny Deppche la scorsa settimana ha ottenuto una vittoria quasi totale in una causa per diffamazione contro la sua ex moglie, Amber Heard, e il chitarrista inglese Jeff Beck pubblicherà un album di cover importanti il ​​mese prossimo, dopo essere salito sul palco insieme.

Chiamata “18”, l’album di 13 canzoni uscirà il 15 luglio.

“È come se passassi davanti a un negozio di dischi e ti spostassi da un genere all’altro,Beck ha detto a Reuters venerdì che avevano iniziato a lavorare all’album per la prima volta a casa di Depp in Francia.

“Ci sono due paia di Motown e ci sono due paia di copricostume da spiaggia …suona troppo bene per la registrazione casalinga. Depp e Beck registrano musica dal 2019 per l’album, che contiene anche due canzoni originali per Depp, che ha la sua band The Hollywood Vampires. Una delle canzoni parla dell’attrice e inventore Hedy Lamarr.

“Abbiamo costruito lentamente le canzoni che amiamo”, ha detto Beck. “Non abbiamo realizzato alcun design”.

“Lui (… una voce) è molto speciale e fa andare la musica e spero di avergli permesso di aprirsi ad alcune canzoni a cui altrimenti non sarebbe stato interessato”.

“Speriamo di averlo aiutato un po’ a ottenere una sorta di comprensione, vicinanza e scherzare, e continuare a divertirmi”, ha detto Beck.

Beck stava parlando a margine di un concerto Blue Board in onore del defunto chitarrista Jimi Hendrix all’Hard Rock Hotel di Londra. L’edificio era precedentemente il Cumberland Hotel, dove Hendrix soggiornò spesso prima della sua morte nel 1970.

“Era uno dei più grandi vuoti rimasti nel rock and roll”, disse Beck.