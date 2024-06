Aggiornamenti live del terzo round degli US Open, classifica: Bryson DeChambeau guida da solo nel Move Day a Pinehurst

È una giornata di transizione in North Carolina e iniziamo con un debuttante degli US Open in testa.

Ludvig Åberg è entrato sabato con un vantaggio di un colpo sul campo dopo aver ottenuto un 1-under 69 venerdì al numero 2 di Pinehurst nella Carolina del Nord. Sta giocando il suo primo US Open e mancano solo pochi mesi alla sua prima apparizione da major. Se riuscirà a vincere questa settimana, sarà il primo debuttante del torneo a riuscirci in più di 100 anni.

Ma l’avanzata di Åberg fu di breve durata. Mathieu Pavone, che venerdì ha mantenuto per breve tempo una parte del comando prima che due spauracchi lo ferissero, ha rapidamente superato Åberg nei primi nove sabato pomeriggio. Pavón ha messo a segno tre birdie tra i primi nove, quasi eguagliando il round basso della giornata prima del turn, mentre Oberg ha mantenuto saldamente il par.

Ci sono molti grandi nomi dietro entrambi, incluso Bryson DeChambeau, che ha preso il primo posto con il suo birdie al 10°, che è arrivato dopo un approccio ridicolo in cui ha trasportato 278 yard con un ferro 6. Ha poi spinto il suo vantaggio a due tiri con un secondo birdie di fila sul n. 11, che è arrivato solo dopo essere entrato nel bosco per lavorare sul fianco.

Anche Patrick Cantlay, Rory McIlroy e Tony Finau sono ancora nel mix.

Sabato mattina, Pinehurst è stato il grande vincitore. Solo pochissimi golfisti sono riusciti ad arrivare al livello più basso e il punteggio medio iniziale è stato di circa 73. Collin Morikawa è stata l’unica eccezione. Ha segnato un 66 senza spauracchio, che lo ha riportato alla pari. A seconda di come andrà il resto del pomeriggio, potrebbe esserci una domenica.

Scottie Scheffler, invece, ha faticato ancora. Ha detto che il golf agli US Open è come una “camera di tortura mentale”.

