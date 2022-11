Aggiornamenti live della Coppa del Mondo 2022: Spagna e Germania hanno pareggiato nel secondo tempo

seconda settimana di Coppa del Mondo 2022 La domenica è in pieno svolgimento e ti abbiamo coperto con ogni momento imperdibile dall’Al Bayt Stadium di Al Khor, in Qatar, dove Spagna Il nemico incontra il gruppo E Germania.

presto, Costa Rica superare Giappone in Battaglia di gruppo eMentre Marocco superare Belgio E il Croazia superare Canada in un paio di Partite del Gruppo Sei.

Ecco le giocate più importanti.

Spagna contro Germania

7′ – Tentativo folle

Daniele Olmo Era un bell’aspetto, ma il portiere della Germania Manuel Neuer Il tiro dell’attaccante spagnolo ha colpito la traversa ed è volato fuori dalla rete.

25′ – Esce un ragazzo

Dopo il portiere della Spagna Unai Simone Calcia la palla molto probabilmente Serge Gnabri Per caso, l’attaccante tedesco ha tentato un tiro leggermente a lato sulla sinistra.

36′ – Fuori di qui!

È stata una partita molto competitiva, presentata dal centrocampista della Germania Jamal Musella Ferma il tentativo al volo della Spagna Ferran Torres.

40′ – Il gol è ribaltato

Difensore della nazionale tedesca Antonio Rudiger colpito in testa. Dopo un controllo del VAR, è stato dichiarato fuorigioco. La partita è andata nel primo tempo senza punti.

56′ – grande parata

Dopo aver intercettato un passaggio, Simon si è ripreso e ha affrontato il centrocampista della Germania Giosuè Kimmichtentare un colpo.

62′ – Gol!

Subito dopo essere entrato nel gioco, vai avanti Alvaro Morata Ha urlato in porta, portando la Spagna in vantaggio per 1-0.

73′ – tienilo vicino

Il portiere della Germania continua a tenere a bada la Spagna, tenendola un gol dietro.

83′ – legato!

Abbiamo un pareggio.

sempre dritto Niklas Volkrog Ha portato la Germania sul tabellone, salvando vicino alla rete e superando Simon per aumentare il punteggio su ciascuno.

scenografia

La Spagna punta a vincere le prime due partite ai Mondiali per la prima volta dal 2006 dopo una schiacciante vittoria Costa Rica Nella sua apertura mercoledì, 7-0.

D’altra parte, la Germania punta a riprendersi dopo il sorpasso 2-1 perdita a Giappone All’inaugurazione all’inizio di questa settimana.

