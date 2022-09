Aggiornamenti live: la guerra della Russia in Ucraina

Il 7 settembre il presidente russo Vladimir Putin ha pronunciato un discorso durante una sessione plenaria all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, in Russia. (Sergei Bobylev/TASS/AP)

Il presidente Vladimir Putin mercoledì ha accusato i paesi europei di comportarsi “come potenze coloniali” e ha utilizzato numeri fuorvianti per affermare che i paesi a basso e medio reddito ricevono una frazione delle esportazioni di grano dell’Ucraina che si aspettavano sotto il grano del Mar Nero mediato dalle Nazioni Unite. iniziativa.

Nelle osservazioni di mercoledì durante il suo discorso di apertura all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, Putin ha citato dati che non riflettono accuratamente i dati attuali delle Nazioni Unite sulle spedizioni di grano.

“Solo il 3% del grano esportato dall’Ucraina va ai paesi in via di sviluppo e la maggior parte andrà in Europa … Negli ultimi decenni, i paesi europei si sono comportati come potenze coloniali e continuano a comportarsi come tali oggi”, ha erroneamente Putin ha sostenuto.

“Ancora una volta hanno ingannato i paesi in via di sviluppo”, ha aggiunto.

verifica dei fatti: In una dichiarazione alla CNN, le Nazioni Unite hanno affermato che nell’ambito dell’Iniziativa del Mar Nero, quasi il 30% dei “cereali e altri prodotti alimentari” ha raggiunto paesi a reddito medio e basso, ovvero quasi 700.000 tonnellate.

Dei paesi classificati dalla Banca Mondiale come a reddito basso o medio, le Nazioni Unite affermano che il 10% delle esportazioni dell’iniziativa è stato inviato in Egitto, il 5% in Iran, il 4% in India, il 3% in Sudan e il 2% . Nello Yemen, 2% in Kenya, 1% in Somalia, 1% in Gibuti e meno dell’1% in Libano.

I commenti di Putin erano coerenti con i punti di discussione del Cremlino su un’incombente carenza alimentare globale causata in gran parte dal blocco russo dei porti ucraini. I diplomatici russi negli ultimi mesi hanno lavorato attivamente per eludere le critiche a Mosca suggerendo che le sanzioni occidentali, non le azioni russe, sono da biasimare per la crisi.

“È chiaro che con questo approccio, la portata dei problemi alimentari nel mondo aumenterà, qualcosa che è in grado di portare a una catastrofe umanitaria senza precedenti”, ha affermato Putin, aggiungendo che discuterà la questione con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. che ha aiutato l’affare.

La Black Sea Grain Initiative, mediata dalle Nazioni Unite e dalla Turchia, è stata firmata a luglio da rappresentanti di Russia e Ucraina.

Il suo scopo è facilitare la ripresa delle esportazioni vitali dall’Ucraina per alleviare la carenza di cibo globale e gli alti prezzi dei cereali.

Prima dell’accordo, circa 20 milioni di tonnellate di grano e mais ucraini erano rimasti intrappolati nel porto di Odessa a causa del blocco russo.