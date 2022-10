Aggiornamenti live: la guerra della Russia in Ucraina

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha affermato di ritenere che l’Ucraina stesse “facendo progressi” nella regione di Kherson del paese mentre continuava ad affrontare l’invasione russa, aggiungendo che c’era stato “una sorta di cambiamento nelle dinamiche del campo di battaglia”.

Austin ha attribuito il cambiamento all’abilità dei soldati ucraini e al loro uso strategico delle armi fornite dagli Stati Uniti e dagli alleati della NATO, in particolare al loro uso di sistemi missilistici ad alta mobilità o HIMARS. Ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista esclusiva con Fareed Zakaria sulla CNN che è andata in onda domenica sul programma “Fareed Zakaria GPS”.

“Quello che stiamo vedendo ora è una sorta di cambiamento nelle dinamiche del campo di battaglia”, ha detto Austin. “Hanno fatto un ottimo lavoro nella regione di Kharkiv e si sono mossi per sfruttare le opportunità. I ​​combattimenti nella regione di Kherson stanno andando un po’ più lentamente, ma stanno facendo progressi”.

Austin ha affermato che le forze ucraine hanno utilizzato “tecnologia come HIMARS” e la stanno utilizzando “nel modo giusto” per “lanciare attacchi a cose come magazzini logistici, comando e controllo, e questo porta via – sottrae una grande quantità di capacità ai russi .”

Così facendo, ha aggiunto, gli ucraini “hanno cambiato le dinamiche e hanno creato un’opportunità di manovra per gli ucraini”.

Alla domanda sul motivo per cui gli Stati Uniti non hanno fornito le armi a lungo raggio richieste dagli ucraini, Austin ha affermato di comunicare con il suo omologo ucraino, il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, “di routine” e ritiene che gli Stati Uniti “siano stati molto efficaci nel fornire loro con queste armi. Cose molto, molto efficaci sul campo di battaglia”.

Mentre gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina HIMARS e Multiple Launch Guided Missile Systems, o GMLRS, da utilizzare con i sistemi HIMAR, l’Ucraina ha ordinato i sistemi missilistici tattici dell’esercito, o ATACMS, che hanno una portata maggiore rispetto ai sistemi GLMR statunitensi. presentato finora.

ATACMS ha una portata di circa 185 miglia. La portata massima delle armi fornite dagli Stati Uniti all’Ucraina è di circa 49 miglia.

Austin ha elogiato i successi degli ucraini sul campo di battaglia e ha notato che stavano usando le armi e la tecnologia fornite loro dagli Stati Uniti “nel modo giusto”.

“Non si tratta solo dell’equipaggiamento che hai”, ha detto. “Si tratta di come usi quell’equipaggiamento, di come sincronizzi le cose insieme per creare effetti sul campo di battaglia che possono quindi creare opportunità”.

Austin ha detto che cosa sarebbe successo in Ucraina era “difficile da prevedere”, ma ha detto che gli Stati Uniti “continueranno a fornire assistenza per la sicurezza agli ucraini per tutto il tempo necessario”.

“Gli ucraini hanno stupito il mondo con la loro capacità di resistenza, la loro capacità di esercitare l’iniziativa e il loro impegno a difendere la loro democrazia”, ​​ha detto. “Questa volontà di combattere ha mobilitato la comunità internazionale per cercare di aiutare a fornire loro assistenza di sicurezza in modo che possano continuare la lotta”.