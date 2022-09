Aggiornamenti su Cristiano Ronaldo, Chelsea, stelle USMNT e altro ancora

Il giorno della scadenza del trasferimento è qui. La finestra estiva chiude giovedì sera alle premier LeagueSpagna La LigaItalia Serie A italianaGermania BundesligaFrancia Lega francese 1 e in altri luoghi. E con meno di 24 ore rimaste, Decine di accordi devono ancora essere regolati.

Cristiano Ronaldo, ad esempio, è rimasto al Manchester United e sembra pronto per restare A meno che non appaia all’improvviso un interesse dell’ultimo minuto da parte della squadra di Champions League.

Christian Pulisic è ancora al ChelseaUna fonte ha detto a “Yahoo Sports”, mercoledì, che il club “ha interrotto qualsiasi accordo e lo ha contratto contro la sua volontà”.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, il Chelsea ha concordato un accordo con il Barcellona per Pierre-Emerick Aubameyang in scadenza – e potrebbe essere ancora attivo, anche dopo Quasi 80 milioni di dollari per il difensore del Leicester City Wesley Fofana.

Oltre a Pulisic, ci sono anche altri giocatori americani in movimento. Ricardo Pepe mercoledì Firmato in prestito per il club olandese Groningen da Augusta. Il Milan si è precipitato a salvare Sergino Dest dal Barcellona, ​​dopo che il 21enne terzino ha rifiutato l’interesse del Villarreal. Si dice che Dest sia a Milano per cure mediche, dopo di che finalizzerà un prestito stagionale, con un’opzione per i campioni di Serie A di acquistarlo la prossima estate per 20 milioni di euro (20 milioni di dollari).

Altrove, John Brooks si è ritirato dal trasferimento al Maiorca a 11 anni e ora è in Portogallo per firmare per il Benfica. C’è stato anche un rinnovato interesse da parte del Valencia per l’esterno Tim Weah, ma si dice che rimarrà al Lille.

Con l’avvicinarsi della scadenza – 18:00 ET per i club della Premier League – Yahoo Sports terrà traccia di tutti gli ultimi avvenimenti qui.

Quando scade il periodo di trasferimento?

La finestra si chiude giovedì per tutti i principali campionati, ma la scadenza per il trasferimento varia a seconda dei paesi.

In Inghilterra e Spagna, la finestra chiude alle 18:00 ET.

In Germania chiude molto prima, a mezzogiorno EST.

In Francia chiude un’ora dopo, alle 19:00 ET.

affari completati

