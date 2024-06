Aggiornamenti sulla guerra tra Israele e Hamas: attacchi aerei hanno colpito Gaza City e notizie di vittime

Una scuola gestita dalle Nazioni Unite a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, a maggio. La maggior parte di queste scuole vengono ora utilizzate come rifugi. credito… Haitham Emad/EPA, tramite Shutterstock

Karim Al-Masry avrebbe dovuto iniziare gli esami finali sabato mattina, poche settimane prima della laurea. Invece, passava le mattine a riempire sacchi d’acqua per congelarli in ghiaccio, che vendeva per sostenere la sua famiglia.

“Avrei dovuto studiare e prepararmi per gli esami finali”, ha detto il signor Al-Masry, 18 anni. Ma a più di otto mesi dall’inizio della guerra, “trascorro le mie giornate lavorando per sostenere la mia famiglia in modo che possano adattarsi alla guerra”. Situazione.”

Al-Masry era uno dei circa 39.000 studenti di Gaza che non sono riusciti a sostenere gli esami finali delle scuole superiori previsti per sabato nei territori palestinesi e in Giordania, e che non potranno diplomarsi, secondo Palestine Education. Ministero.

La guerra ha devastato il sistema educativo di Gaza, che già vacillava dopo diverse guerre ed escalation dal 2008. Secondo l’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che aiuta i palestinesi, ci sono almeno 625.000 bambini privati ​​dell’istruzione a Gaza, con le scuole chiuse dopo la guerra. iniziò. Nel mese di ottobre, a poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolastico. L’UNRWA, che gestisce diverse scuole nella Striscia di Gaza, afferma che oltre il 76% delle scuole di Gaza avranno bisogno di importanti lavori di ricostruzione o riabilitazione per poter funzionare dopo l’attacco israeliano durato diversi mesi. La maggior parte di queste scuole sono state utilizzate come rifugi per ospitare molte famiglie sfollate a Gaza, la maggior parte delle quali vive in condizioni miserabili. READ La tempesta Fiona colpisce la costa orientale del Canada, costringendo le evacuazioni Al-Masry ha detto che sognava di studiare informatica all’Università islamica di Gaza o all’University College of Applied Sciences, entrambe distrutte dai bombardamenti israeliani. Secondo le Nazioni Unite, tutte e 12 le università di Gaza sono state gravemente danneggiate o distrutte dai combattimenti. Invece di riporre le sue speranze nel ritorno a scuola e nel diplomarsi, ha detto che la guerra ha cambiato le sue priorità, e ora si concentra sul lavoro per continuare a sostenere la sua famiglia. Mentre vendeva ghiaccio nella sua città natale di Deir al-Balah, nel centro di Gaza, Masri ha detto che spesso passava davanti alla sua scuola, dove “le aule si erano trasformate in rifugi”, e quando sbirciava dentro, era “pieno di agonia. ” “ Islam Al-Najjar, 18 anni, che avrebbe dovuto sostenere il suo primo esame finale sabato, ha detto che anche la sua scuola a Deir al-Balah, dove molti abitanti di Gaza sono fuggiti a causa dell’attacco israeliano a Rafah, è stata trasformata in un rifugio. “Non riesco a immaginare di tornare e vedere la mia scuola, il luogo in cui impariamo, trasformata in un rifugio pieno di sfollati che vivono in condizioni miserabili”, ha detto. “Quando torneremo, non vedremo le stesse facce”, ha detto, riferendosi ai suoi compagni di classe, agli insegnanti e al preside uccisi durante la guerra. La signora Al-Najjar rimane ottimista sulla possibilità di tornare a scuola e diplomarsi. Nonostante “i molti ostacoli che si frappongono a tutto ciò che vuole ottenere a Gaza”, ha detto che sogna di studiare all’estero e ha messo gli occhi su Harvard o Oxford per studiare economia aziendale. “Ero molto emozionata per l’ultimo anno dei miei studi e per l’inizio di un nuovo capitolo”, ha detto la signora Al-Najjar, la maggiore della sua famiglia, che stava organizzando i festeggiamenti per la sua laurea prima dell’inizio della guerra. Ma ovviamente la guerra ha fermato tutto”. READ La Gran Bretagna testa una settimana lavorativa di 4 giorni Perché la primavera della nostra vita coincide con la caduta del nostro Paese? Ha detto la signora Al-Najjar. “È colpa nostra se abbiamo osato sognare?” Abu Bakr Bashir Ha contribuito riportando da Londra.