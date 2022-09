Aggiornamento dell’uragano Ian: timori di una “grande catastrofe” mentre Cuba e Florida si preparano per la tempesta di categoria 4

L’uragano Ian è storico per una serie di ragioni.

Il rapido aumento da una tempesta tropicale a un potenziale uragano di categoria 4 in pochi giorni è abbastanza storico ed è un segno dei nostri tempi di cambiamento climatico.

L’uragano segna anche il primo uragano diretto a colpire Tampa e San Pietroburgo, in Florida, dal 1921.

Per favore, prendi sul serio questa tempesta. È il vero affare. Questo non è addestramento”, Timothy Dudley, Direttore della gestione delle emergenze della contea di Hillsborough Lo disse alla gente di Tampa Lunedì in conferenza stampa.