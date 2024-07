Aggiornamento di domenica: 6.500 voli cancellati a causa di un errore informatico

I voli di massa sono stati cancellati negli aeroporti statunitensi domenica per il terzo giorno consecutivo, a causa delle continue ripercussioni dopo un problema tecnico verificatosi venerdì. Impatto sui clienti Microsoft Windows L’attacco informatico ha messo fuori uso le infrastrutture IT in tutto il mondo e ha interrotto diverse operazioni di compagnie aeree, spingendo l’amministratore delegato di Delta Air Lines a scusarsi domenica pomeriggio.

Delta e United Airlines hanno cancellato centinaia di voli domenica, mentre le due compagnie hanno continuato a lavorare per ripristinare le loro operazioni in seguito ai problemi causati da un fornitore terzo alla fine della scorsa settimana.

I problemi hanno portato questa settimana ad affollare i terminal negli aeroporti di tutto il Paese, con lunghe code di viaggiatori in attesa di parlare con il servizio clienti – e immagini di passeggeri che dormono sui pavimenti delle sale dell’aeroporto.

Vuoi saperne di più notizie sull’aviazione? Iscriviti alla newsletter gratuita quindicinale sull’aviazione di TPG.

Linea del servizio clienti Delta Air Lines sabato all’aeroporto metropolitano di Detroit Wayne County (DTW). JOE RAEDL/GETTY IMMAGINI

Domenica sera le compagnie aeree avevano cancellato più di 1.700 voli negli Stati Uniti.

Delta era in cima alla lista con oltre 1.000 voli cancellati domenica – più di un quarto delle sue operazioni, secondo i dati del sito di monitoraggio dei voli FlightAware. Lo United è arrivato secondo, cancellando 262 voli domenica, circa il 9% del suo programma.

In totale, le compagnie aeree hanno cancellato più di 7.000 voli negli Stati Uniti dopo le interruzioni di venerdì, di cui più di 3.400 su Delta, secondo i dati di FlightAware.

In una nota inviata ai clienti domenica pomeriggio, il CEO di Delta Ed Bastian si è scusato per l’interruzione prolungata.

“Delta si occupa di collegare il mondo e comprendiamo quanto possa essere difficile quando i tuoi voli vengono interrotti”, ha affermato Bastian “Vi ringraziamo per la vostra pazienza mentre lavoriamo per risolvere questi problemi, ripristinare le nostre operazioni e tornare all’affidabilità che ti aspetti da Delta.”

READ I futures azionari salgono leggermente dopo una settimana di montagne russe Newsletter quotidiana Premia la tua casella di posta con la newsletter TPG Daily Unisciti a oltre 700.000 lettori per le ultime notizie, guide approfondite e offerte esclusive da esperti TPG

Delta ha già cancellato almeno 155 voli previsti in decollo lunedì.

Delta Airlines

La compagnia aerea con sede ad Atlanta ha dichiarato domenica che è ancora in procinto di rimettere in carreggiata le operazioni dopo che un’interruzione IT presso CrowdStrike con sede ad Austin ha causato la sospensione temporanea dei voli venerdì, insieme a molti altri vettori statunitensi.

Bastian ha affermato che i problemi hanno interessato il sistema operativo Microsoft Windows, utilizzato per eseguire molte applicazioni Delta. Ha aggiunto che i problemi hanno interessato uno strumento chiave per monitorare i membri dell’equipaggio, lasciando la compagnia aerea incapace di “affrontare il numero senza precedenti di cambiamenti” causati dalla chiusura.

Bastian ha affermato che i problemi sono stati esacerbati dalle interruzioni che si sono verificate in quello che si prevedeva fosse il fine settimana di viaggio più trafficato dell’estate per Delta.

Giovedì è stato il terzo giorno più trafficato mai registrato in tutto il paese ai checkpoint della TSA.

Scalo temporaneo per minori non accompagnati in volo

Delta ha prolungato la pausa sui voli per bambini non accompagnati fino a martedì (23 luglio) e ha esteso le esenzioni di viaggio che consentono ai passeggeri maggiore flessibilità per apportare modifiche all’itinerario, una mossa adottata da altre compagnie aeree interessate, tra cui United.

Come risponde Delta

Delta ha dichiarato domenica che fornirà buoni pasto, sistemazione in hotel e trasporto ai clienti interessati, se necessario. “Come gesto di scusa”, la compagnia offre ai clienti buoni di viaggio e Delta SkyMiles, ha detto Bastian.

Politica di rimborso del Ministero dei Trasporti

Tienilo presente sotto il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti Politica, I viaggiatori i cui voli vengono cancellati o ritardati in modo significativo hanno diritto a un rimborso, tramite il metodo di pagamento originale, per la parte non utilizzata del biglietto se alla fine scelgono di non viaggiare e non accettano la nuova prenotazione.

Le sfide tecniche continuano

Delta sottolinea che i clienti possono monitorare e gestire le modifiche all’itinerario di volo sul sito Web e sull’app mobile della compagnia. Tuttavia, la società ha notato che questi strumenti erano “inondati di traffico, causando problemi di prestazioni intermittenti”.

La compagnia aerea ha affermato che sta lavorando per installare tali strumenti e ha avvertito che anche la sua capacità di rispondere ai messaggi sui social media è limitata.

United Airlines

Nel suo ultimo aggiornamento di sabato, United ha dichiarato a TPG che i suoi sistemi di contatto del servizio clienti sono stati completamente ripristinati e ha notato che la maggior parte dei sistemi tecnologici erano di nuovo attivi e funzionanti, ma ha avvertito di potenziali ulteriori cancellazioni e ritardi durante il fine settimana.

Le cancellazioni di voli statunitensi sabato sono diminuite del 37% rispetto a venerdì, ma sono ancora superiori a 1.600 al giorno, guidate da Delta, che ha registrato 1.200 cancellazioni, hanno mostrato i dati di FlightAware.

I principali hub di Delta e United sono stati i più colpiti questa settimana negli aeroporti statunitensi, dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta (ATL) all’aeroporto internazionale di Minneapolis-Saint Paul (MSP), all’aeroporto internazionale di Denver (DEN) e all’aeroporto internazionale di Newark Liberty (EWR) – tra gli altri.

Schermata di ripristino di Windows di Microsoft Corp. In mostra sabato all’aeroporto intercontinentale George Bush (IAH). David Paul Morris/Bloomberg tramite Getty Images

Cosa ti devono le compagnie aeree dopo una cancellazione o un ritardo?

Anche se i problemi sono sorti da terzi e non direttamente dalle compagnie aeree, il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti considera queste cancellazioni e ritardi “controllabili”, o in altre parole, responsabilità della compagnia aerea, ha detto venerdì un portavoce dell’agenzia a TPG.

Ciò significa che verranno applicate le promesse fatte dalle compagnie aeree e mostrate nel dashboard del servizio clienti della compagnia aerea. Ecco cosa garantirà ogni compagnia aerea al Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti in caso di cancellazione o ritardo grave.

Altre fonti importanti:

Sabato il segretario ai trasporti Pete Buttigieg ha sottolineato le politiche di rimborso dell’agenzia sui social media.

“Ho sentito parlare di alcune compagnie aeree che offrono solo crediti di volo. Fammi capire bene: hai diritto a un rimborso immediato se il tuo volo viene cancellato e non riprenoti”, ha scritto Buttigieg sul suo account Twitter.

Anomalia nel 2024

Le interruzioni operative nelle ultime 48 ore si verificano in un anno che non ha visto in gran parte grandi crolli nel trasporto aereo.

Secondo FlightAware, dal 1 gennaio al 18 luglio, le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato l’1,3% dei voli. Confrontalo con il tasso di cancellazione del 2,6% nello stesso periodo nel 2022.

Delta ha specificamente pubblicizzato la sua affidabilità operativa durante il mandato della compagnia aerea. Nel secondo trimestre gli utili verranno comunicati l’11 luglio. La compagnia aerea ha ottenuto ottimi risultati sia nella recente classifica delle compagnie aeree J.D. Power che nel rapporto 2024 Best Airlines di TPG, in parte grazie alla sua affidabilità operativa.

Gli ultimi problemi operativi a livello di settore includono un problema di più giorni alla United l’estate scorsa che ha spinto l’azienda a intensificare la cooperazione con la FAA sulle operazioni a Newark… e un’interruzione del computer della FAA nel gennaio 2023 che ha portato alla prima missione terrestre in assoluto fermare il paese dall’11 settembre 2001. L’ultimo incidente è avvenuto pochi giorni dopo il disastro operativo della Southwest Airlines durante le vacanze del 2022.

Lettura correlata: