Aggiornamento missione Artemis I Moon, torcia lunare, successo CAPSTONE

التحركات الصحيحة لمهمة قمر صناعي صغير …

وفكرة رائعة للبحث عن الجليد المائي على القمر … بعض القصص التي سنخبرك عنها – هذا الأسبوع في وكالة ناسا!

La missione Artemis I Moon ha ancora come obiettivo il lancio di novembre

Nasa ancora mirando 14 novembre lanciare sistema di lancio spaziale missile e navicella spaziale Orione su di me Artemide I. Un test di volo senza pilota invierà Orion oltre la Luna e di nuovo sulla Terra.

CAPSTONE completa con successo la manovra

distanza Manovra di correzione di rotta riuscitaIl Veicolo spaziale CAPSTONE Si prevede ancora che raggiunga l’orbita lunare il 13 novembre. CAPSTONE sperimenterà la stessa orbita lunare ellittica unica che cancello dell’avamposto lunare sarà utilizzato come parte di Programma Artemis della NASA.

Alla ricerca dei crateri antartici della luna per il ghiaccio d’acqua

Agenzia della NASA torcia lunare È un piccolo satellite che utilizzerà un laser per cercare il ghiaccio d’acqua all’interno dei crateri più scuri del polo sud della luna. Il ghiaccio d’acqua potrebbe fornire una risorsa preziosa per gli astronauti nelle future missioni lunari. Il lancio di Lunar Flashlight è previsto per novembre.



Questa visualizzazione simula l’illuminazione al polo sud della Luna nel 2023. Il campo visivo include l’area a sud di 88° di latitudine sud. Credito: Science Visualization Studio della NASA

Illuminazione al polo sud della luna

Questa visualizzazione della NASA simula l’illuminazione del polo sud della luna per il 2023 e ti dà un’idea di come appariranno alcuni crateri dall’alto. I dati del Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA sono stati utilizzati per creare questa visualizzazione.

