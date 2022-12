Aggiornamento sugli infortuni di Stephen Curry: la stella dei Warriors è fuori poche settimane dopo aver subito un infortunio alla spalla contro i Pacers, secondo il rapporto

Guerrieri dello stato d’oro La superstar Stephen Curry sarà assente per alcune settimane a causa di un infortunio alla spalla che si è procurato mercoledì contro il Manchester City Indiana PacersE il Adrian Wojnarowski di ESPN ha riferito giovedì.

Curry ha lasciato i Warriors perdendo 125-119 dopo essersi infortunato alla spalla nel terzo quarto. Nella giocata precedente, Curry ha mancato una tripla e il lungo rimbalzo ha portato a un rapido break per i Pacers. Quando Jalen Smith è andato a canestro, Curry ha raggiunto un recupero e si è infortunato alla spalla nel processo.

Carrie gli afferrò immediatamente la spalla. Soffriva abbastanza perché i Warriors chiamassero un timeout, dopodiché andò negli spogliatoi. La squadra lo ha escluso per il resto della partita, ma ha comunque chiuso con 38 punti, sette rimbalzi e sette assist. L’allenatore del Golden State Steve Kerr ha detto ai giornalisti che giovedì avrà una risonanza magnetica e che la squadra “spera per il meglio”. Da allora il team non ha rilasciato un aggiornamento ufficiale sullo stato.

Il campione in carica Warriors è decimo in Occidente e 14-15 in stagione. Ora saranno senza il loro giocatore in franchising, che gioca ancora una volta a livello di MVP. Dire che questa è una battuta d’arresto sarebbe un enorme eufemismo. Golden State ha segnato 120,8 punti per 100 possessi con Curry in campo, secondo Cleaning The Glass, e una media di 103 punti per 100 senza di lui in minuti non spazzatura. Ha superato gli avversari di 8,4 punti per 100 possedimenti con Curry in campo, ed è stato superato di 9,8 punti per 100 senza di lui, per CTG. Ha sempre avuto numeri incredibili, ma la squadra di quest’anno è particolarmente pesante: ha la peggior panchina del campionato, in termini di Valutazione netta totalee la sua formazione iniziale era dominante.

I Warriors hanno quattro partite rimaste nel loro viaggio – Filadelfia, Toronto, New York e Brooklyn – prima di ospitare il prossimo Memphis Grizzlies il 25 dicembre. Quella partita del giorno di Natale, che ha appena perso gran parte del suo splendore, è l’inizio di una partita casalinga di otto partite in cui Charlotte, Utah, Portland, Atlanta, Detroit, Orlando e Phoenix visiteranno il Chase Center.

Con Curry fuori dai giochi, la guardia Jordan Poole assumerà maggiori responsabilità di regia e dovrebbe rimanere nella formazione titolare quando Andrew Wiggins tornerà dall’infortunio ai muscoli adduttori. Paul è stato più aggressivo, produttivo ed efficace da titolare che da riserva in questa stagione, come dimostrano i suoi guasti ogni 36 minuti: 27,7 punti (con il 58,4% di tiri veri), 4,9 assist, 3,7 palle perse da titolare; 19,4 punti (sul 52,9% di tiri veri), 6,4 assist, 4,0 palle perse dalla panchina.

L’assenza di Curry probabilmente significa anche che il portiere di riserva T. Jerome vedrà minuti regolari. Jerome è stato ai margini della rotazione di Golden State da quando ha firmato un contratto a due vie prima dell’inizio della stagione.