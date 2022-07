Aggiornamento sulla guerra russo-ucraina del 25 luglio 2022

La European Broadcasting Union ha confermato che il Regno Unito ospiterà l’Eurovision Song Contest il prossimo anno a nome dell’Ucraina dilaniata dalla guerra.

“A seguito della decisione, sfortunatamente, che l’evento del prossimo anno non avrebbe potuto tenersi in Ucraina per motivi di sicurezza, l’EBU ha esaminato una serie di opzioni con l’emittente vincitrice”, ha affermato l’EBU in una nota.

“A seguito delle discussioni, la BBC, seconda classificata al concorso del 2022, è stata invitata dall’EBU a fungere da emittente ospite per il 67esimo Eurovision Song Contest”.

“Stefania” della Kaloch Orchestra ha conquistato il primo posto all’evento del 2022 a maggio, mentre il britannico Sam Ryder è arrivato secondo con “Spaceman”.

– Matt Clinch