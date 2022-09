Ah! Vista più ravvicinata della luna di Giove nell’oceano Europa 22 anni fa

La navicella spaziale della NASA che guarda Giove ha ottenuto un raro primo piano di un mondo di ghiaccio.

Il Giunone La sonda ha fatto il passaggio più vicino in 22 anni Giove luna ghiacciata Europa Giovedì (29 settembre), offrendo la migliore vista del mondo oceanico dalla NASA Navicella Galileo 2000 volato.

Il salto di 219 miglia (352 chilometri) sopra la superficie dell’Europa e il sorvolo di due ore sono stati tra i tre scorci più vicini del mondo ghiacciato di sempre. L’ultima opinione simile che abbiamo ricevuto è stata il 3 gennaio 2000 con Galileo, funzionari con Nasa Lo ha affermato in una nota il Jet Propulsion Laboratory (JPL) nel sud della California.

“Le caratteristiche del terreno accidentato sono facilmente visibili, compresi i blocchi di proiezione di ombre alte, mentre i bordi e il fondo chiari e scuri si curvano sulla superficie. Un cratere oblungo vicino al punto finale può essere un cratere da impatto in deterioramento”, secondo i funzionari del JPL. Libri sulle immagini volanti di Giunone (Si apre in una nuova scheda) Giovedì (29 settembre).

Quando i dati geologici del volo hanno iniziato ad emergere, i funzionari hanno descritto il raro aspetto di Giunone come la chiave per creare osservazioni sull’avvento della NASA. Clipper Europa La missione che sarà lanciata tra soli due anni per studiare la luna ghiacciata.

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) ha annunciato la missione, che dovrebbe raggiungere il sistema Giove nel 2030.

immagine 1 Da 2 La navicella spaziale Juno ha catturato questa immagine iniziale della luna ghiacciata di Giove Europa durante un volo il 29 settembre 2022. (credito immagine: NASA/SWRI/MSSS ) La navicella spaziale Juno della NASA ha catturato una vista ravvicinata della luna di Giove Europa il 29 settembre 2022. (credito immagine: NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS )

Come la sesta luna più grande del mondo Sistema solare l’Europa ha dimensioni simili a una terra Ma ha una composizione e una storia evolutiva molto diverse. Europa ha un’enorme crosta di ghiaccio che copre un oceano che i ricercatori ritengono possa essere in grado di supportare una vita simile alla Terra.

Durante il sorvolo, Juno ha raccolto alcune delle immagini della luna con la più alta risoluzione di sempre a 0,6 miglia, o un chilometro, per pixel, secondo il Jet Propulsion Laboratory, insieme a informazioni sull’ambiente, l’atmosfera, la superficie e la struttura interna della luna.

“Il team scientifico cercherà… di vedere se le caratteristiche della superficie di Europa sono cambiate negli ultimi due decenni”, ha affermato Candy Hansen, co-investigatore di Juno che guida la pianificazione di JunoCam (che ha acquisito le immagini) presso il Planetary Science Institute. a Tucson, in Arizona.

I dati del radiometro a microonde di Juno potrebbero essere di particolare interesse per missioni future come Clipper, in quanto potrebbero aiutare a identificare alcune “sacche” abitabili di acqua liquida sotto l’enorme calotta glaciale.

Gli scienziati hanno utilizzato la funzione di sorvolo per alterare leggermente il percorso di Giunone, poiché ora è impostato per compiere un’orbita di Giove in 38 giorni terrestri (rispetto a 43 giorni prima). Io È previsto nel 2023 e nel 2024, se la missione potrà continuare a sopravvivere alle intense cinture di radiazioni radioattive vicino a Giove.

