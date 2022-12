Ai Kizuna: Tocca per vincere! Lancio il 22 febbraio 2023 per PS5 e PS VR2; 27 aprile per PS4, PS VR, Switch e PC

Ai Kizuna: Tocca per vincere! sarà licenziato a PlayStation 5 insieme a PlayStation VR2 Sovvenzione il 22 febbraio 2023 per 4.400 yen, seguita da PlayStation 4 insieme a PlayStation VR il supporto, converteE il computer Via Steam il 27 aprile, sviluppatore Pietre preziose annunciare. Supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato.

In Giappone le versioni PlayStation 4 e Switch saranno disponibili anche fisicamente in due edizioni standard da 5.720 yen e una limited edition da 12.100 yen. Quest’ultimo include una scatola speciale, uno stilo, un asciugamano per sciarpa, una tracolla, una custodia per carte, una carta personale speciale, un cinturino in silicone e un biglietto per il concerto (non possono essere utilizzati singolarmente numerati). La versione per PlayStation 4 includerà un aggiornamento gratuito alla versione per PlayStation 5.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Gemdrops:

Intorno a Incontra “Kizuna AI” nello spazio virtuale. un Gioco di ritmo Gioca con Kizuna AI! Con la nuova “Modalità non VR”, puoi giocare anche senza un dispositivo VR! Muoviti liberamente sul palco in modalità Vetrina Testi e contenuti scaricabili Include 15 canzoni popolari cantate da Kizuna AI, inclusa la famosa “Hello, Morning” che ha 2,17 milioni di visualizzazioni. Canzoni, costumi e altri contenuti scaricabili sono previsti per il post-rilascio. Compatibile con PlayStation VR2 Supporto per PlayStation VR su PlayStation 4 e PlayStation VR2 su PlayStation 5! La versione PlayStation 4 è anche compatibile con i controller di movimento PlayStation Move.

