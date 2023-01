Air India ha fallito, avrebbe dovuto agire più velocemente: il presidente di Tata Sons reagisce all’incidente di urina

Nelle sue prime osservazioni sulla questione, Chandrasekaran, presidente di Tata Sons e Air India, domenica ha detto la risposta della compagnia aerea all’incidente sul suo volo New York-Delhi il 26 novembre, quando Un uomo ubriaco urina su una donna in viaggioavrebbe dovuto essere “molto più veloce”.

“L’incidente del volo Air India AI102 il 26 novembre 2022 è stato motivo di angoscia personale per me e per i miei colleghi di Air India. La risposta di Air India avrebbe dovuto essere molto più rapida. Non siamo riusciti a gestire questa situazione come avrebbe dovuto essere” Chandrasekaran ha detto in una dichiarazione”.

Tata Group e Air India sostengono con convinzione la sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio. Esamineremo e revisioneremo ogni processo per prevenire o affrontare eventuali incidenti di natura fuori controllo”.

La dichiarazione di Chandrasekaran è arrivata il giorno dopo che il CEO della compagnia aerea, Sabato, Campbell Wilson ha affermato che la compagnia aerea avrebbe potuto gestire meglio la situazione. Ha detto che i nomi di quattro membri dell’equipaggio di cabina e di un pilota erano stati sollevati e che la compagnia aerea stava rivedendo la sua politica sul servizio di bevande alcoliche sui voli.

Con domande sollevate sull’incapacità della compagnia aerea di segnalare immediatamente il passeggero indisciplinato alle forze dell’ordine, ha consigliato ai dipendenti di segnalare tutti gli incidenti indipendentemente dal raggiungimento di un accordo.

La dichiarazione di Wilson ha anche accennato alla riforma del processo di segnalazione degli incidenti. “Sono in corso indagini interne sull’eventuale presenza di scappatoie da parte di altri dipendenti su aspetti quali il servizio di alcolici a bordo, la gestione degli incidenti, la registrazione in volo e la gestione dei reclami. In qualità di marchio di compagnia aerea responsabile, abbiamo avviato le seguenti misure al fine di migliorare e migliorare il modo in cui tali incidenti vengono gestiti in futuro.

In precedenza, la Direzione Generale dell’Aviazione Civile (DGCA) ha definito il comportamento di Air India “poco professionale” e ha emesso avvisi di offerta alla compagnia aerea e al suo equipaggio che ha operato il volo.

Air India ha presentato una denuncia alla polizia il 28 dicembre, più di un mese dopo l’incidente, e la polizia ha presentato una denuncia Area informazioni sui voli Il 4 gennaio, il passeggero accusato, Shankar Mishraè stato arrestato prima Delhi sabato polizia.