Aishwarya Rai – Gemelle Abhishek Bachchan in nero all’IIFA, la reazione di Amitabh Bachchan

Dopo giorni passati sul tappeto rosso alla festa di compleanno di Karan Johar, Aishwarya Rai E il Abhishek Bachchan Sabato hanno camminato insieme sul tappeto verde agli IIFA Awards ad Abu Dhabi. La coppia era gemella in nero all’evento. Le loro foto dell’evento sono emerse anche online. Amitabh Bachchan È emerso come uno dei loro più grandi fan e li ha elogiati due volte su Twitter. Leggi anche: Aishwarya Rai e Abhishek Bachchan camminano sul tappeto rosso alla festa di compleanno di Karan Johar, alla presenza di Salman Khan. guarda le IMMAGINI

Abhishek ha partecipato all’evento con un abito nero e grigio mentre Aishwarya si è unito a lui con un abito nero a maniche lunghe con dettagli floreali colorati. Mentre il feed Twitter ufficiale dell’IIFA ha condiviso una foto di loro due, Amitabh ha risposto al tweet, definendo il loro aspetto “sconvolgente”.

Amitabh Bachchan risponde alle foto di Abhishek Bachchan e Aishwarya Rai dell’IIFA.

Anche molti fan di Bachchan hanno interagito con le loro foto. Un fan li ha definiti “la coppia più carina del settore” mentre un altro ha commentato: “Sempre la coppia migliore e più elegante”. Un altro fan li ha definiti “il miglior duo”. Come affermato nel commento “Proprietà dell’India”.

Un account di fan ha anche pubblicato due foto della coppia su Twitter con la didascalia: “Omgeee Abjuniorbachchan Love and Love this look with love wife #AishwaryaRaiBachchan”. Amitabh ha risposto al tweet con un tono simile, dicendo “yeah yeah yeah” insieme all’emoji della mano che batte le mani.

I rapporti affermano che Abhishek ha aperto l’evento salendo sul palco per accogliere gli ospiti. Aishwarya e Abhishek sono tornati da Cannes il mese scorso mentre Aishwarya ha camminato più volte sul tappeto rosso. Anche se non hanno partecipato a uno spettacolo insieme, hanno partecipato ad alcune feste e hanno visitato i ristoranti della città.

Aishwarya è stato visto l’ultima volta nel film del 2018 Fanney Khan. Ora apparirà nell’autore pluri-protagonista di Mani Ratnam, Ponniyin Selvan 1. Abhishek è stato recentemente visto in Dasvi come un politico corrotto e imprigionato. Amitabh lo ha elogiato in più occasioni sui social media e ha detto che continuerà a farlo, indipendentemente da ciò che i troll dicono sul suo gesto.