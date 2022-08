Aiuta Dev Patel a fermare una “rissa violenta” fuori da un minimarket in Australia

Lunedì sera, ora locale in Australia, Patel, noto per i suoi ruoli in film come “The Millionaire” e “Lion”, è entrato in quella che i suoi attori hanno definito una “rissa violenta” ed è riuscito a calmare la situazione.

L’incidente è avvenuto nella città di Adelaide intorno alle 20:45 del 1 agosto, secondo comunicato stampa Dalla polizia del Sud Australia. La dichiarazione afferma che la lite tra una donna e un uomo è iniziata a litigare in strada e poi è proseguita all’interno di una vicina stazione di servizio, “dove i testimoni hanno cercato di sedare la lite”.

La donna avrebbe poi accoltellato l’uomo al petto.

Un uomo di 32 anni è stato curato sul posto prima di essere portato al Royal Adelaide Hospital con ferite non mortali.