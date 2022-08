Akshay Kumar è un uomo in missione e non è facile

Akshay Kumar dentro Cutputlli trattore. (Complimento Youtube)

Nuova Delhi:

trailer CutputlliProtagonista Akshay Kumar e Rakul Preet Singh, uscito sabato e toccante in tutti i sensi. Il film è ambientato a Kasuali, dove un serial killer è a piede libero e Akshay Kumar e Rakul Preet Singh sono i due poliziotti in missione per fermare l’assassino. Akshay Kumar avverte la sua squadra di un serial killer che ha commesso 3 omicidi. Dice nel trailer che l’unico modo per fermare l’assassino non è attraverso i giochi di potere ma attraverso i “giochi mentali”. Decide di chiudere la città ed esce per raggiungere il suo obiettivo, solo per trovare ostacoli ad ogni passo. Il trailer si conclude con una ripresa di Akshay Kumar che apre il bagagliaio, seguita da una reazione scioccante.

L’attore principale del film Akshay Kumar ha condiviso un teaser del film sui social media, scrivendo: “3 omicidi, 1 città, un poliziotto e un serial killer a piede libero! Cutputlli Hotstar Show uscirà il 2 settembre, solo su Disney+ Hotstar.

Il film è stato coprodotto da Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh e Pooja Entertainment. Regia di Ranjit M Tiwari. kotopotli Presenta anche Sargun Mehta e Chandrachur Singh in ruoli chiave.

Parlando all’evento di lancio del trailer del film a Mumbai sabato, Akshay Kumar ha detto ai giornalisti: “Ambientato una volta a Kasauli in uno sfondo di bellezze naturali, il film rivela omicidi raccapriccianti. È pieno di avvincenti colpi di scena. Io interpreto. L’ufficiale investigativo sfavorito . , Arjan Sethi, che va alla ricerca di un killer psicopatico le cui motivazioni sono imprevedibili e poco chiare. Qui, la vendetta è un’illusione e l’ultimo atto del film è inimmaginabile e ti coglierà di sorpresa, il che lo rende unico, ANI detto.”.

