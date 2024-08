Al botteghino del fine settimana: Deadpool & Wolverine è in testa al botteghino, Alien: Romulus Down cade

Con 92 milioni di dollari questa settimana, si prevede che eguaglierà o si avvicinerà al totale interno di agosto 2023 per la prima volta da marzo. I restanti film meritano credito: tre nuovi film hanno incassato 19 milioni di dollari in totale, circa il 20% del totale del fine settimana.

“Blink Twice” (Amazon MGM), il debutto alla regia di Zoë Kravitz con Channing Tatum, è arrivato quarto con una deludente cifra di 7,3 milioni di dollari. Con un budget di 20 milioni di dollari e in streaming su Amazon, questa cruda storia di un miliardario che ospita un gruppo di giovani donne nel suo rifugio sull’isola ha almeno raccolto abbastanza interesse da suscitare interesse, nonostante un inizio non proprio forte nelle sale.

La scorsa settimana, i due migliori film della Disney si sono scambiati di posto. “Deadpool & Wolverine”, che è sceso solo del 39% nella sua quinta settimana, ha incassato 18,3 milioni di dollari per un totale di 577 milioni di dollari a livello nazionale, superando di gran lunga le aspettative e diventando il miglior film Marvel dai tempi di “Avengers: Endgame”. Si prevede che il film incasserà dai 625 ai 640 milioni di dollari, il che lo collocherà al secondo posto quest’estate dietro a “Inside Out 2” a livello nazionale e internazionale.

Un altro film Disney, “Alien: Romulus”, è sceso del 61% al secondo posto con 16,2 milioni di dollari, per un totale nazionale di 72 milioni di dollari. Con ottime recensioni straniere (una rarità quest’estate per un film in studio) e un incasso di 153 milioni di dollari finora, si prevede che il sequel con un budget di 80 milioni di dollari alla fine realizzerà un profitto.

“It Ends with Us” (Sony), il film con i maggiori incassi dell’estate, si è classificato al terzo posto con un fatturato di circa 12 milioni di dollari (in calo del 50% rispetto alla terza settimana). Ora ha incassato 121 milioni di dollari a livello nazionale con guadagni simili all’estero, il che è abbastanza inaspettato per un film che costa 25 milioni di dollari e si concentra principalmente sulle donne.

“annerito”

Sony, attraverso il suo partner religioso Affirm, ha ottenuto la seconda migliore apertura con “The Forge”, scritto e diretto da “Fireproof” Alex Kendrick. Il film, con un budget di 5 milioni di dollari, è al quinto posto con un fatturato di 6,6 milioni di dollari in 1.818 sale. Si tratta di 1.249 sale in meno rispetto a “Blink Twice”, ma ha comunque incassato tanto quanto “Blink Twice”. Il film racconta la storia di un diplomato senza scopo la cui vita cambia quando trova la fede, e ha ricevuto una valutazione A+ su Cinemascore. Questo è diventato uno standard per questo tipo di film.

“Il Corvo” (Lionsgate) è stato il peggiore dei tre film d’apertura, guadagnando solo l’ottavo posto con 4,6 milioni di dollari. Il costo per rifare l’adattamento cinematografico del fumetto di Brandon Lee è stato di 50 milioni di dollari. La Lionsgate sta vendendo il film solo a livello nazionale e sostiene che i successivi ritorni lo renderanno redditizio. Il film ha incassato meno della seconda settimana dalla riedizione di “Coraline” da parte della Fathom, che può essere noleggiato online per 3,99 dollari e proiettato in 1.150 sale in meno (con un gran numero di biglietti per bambini).

Al decimo posto, i ricavi di “Twisters”, “Cattivissimo Me 4” (entrambi prodotti dalla Universal) e “Inside Out 2” sono diminuiti di meno del 40%. I tre film vengono proiettati anche tramite servizi di video on demand nelle case e continuano a riscuotere successo nelle loro ultime uscite cinematografiche.

Due film indipendenti molto ben recensiti hanno evitato le piattaforme e aperto più ampiamente, ma nessuno dei due ha ottenuto risultati particolarmente massicci. “Strange Darling”, un thriller non lineare, ha incassato 1,14 milioni di dollari in 1.135 sale, ovvero 1.008 dollari a sala. “Between the Temples” (Sony Pictures Classics), con Jason Schwartzman nei panni di un prete in crisi in lutto che riconnette con il suo mentore musicale (Carol Kane), ha incassato 678.000 dollari in 576 sale, o 1.118 dollari a sala. Sapremo meglio se queste strategie avranno successo dopo il prossimo fine settimana.

Il calo anno su anno degli incassi al botteghino è stato del 14%, il livello più basso dall’inizio dell’anno. E con l’uscita di “Beetlejuice” il 6 settembre, che sembra essere la prima di una lunga serie di uscite dopo l’estate, c’è la speranza di raggiungere gli 8 miliardi di dollari nel 2024.

I primi 10

1. Deadpool e Wolverine (Disney) La quinta settimana; Lo scorso fine settimana #2

$ 18.300.000 (-39%) in 3.840 (-120) sale; Associazione genitori-insegnanti (media per sala): $ 4.766; Cumulativo: $ 577.203.000

2. Alieno: Romolo (Disney) Settimana 2; La scorsa settimana numero 1

$ 16.200.000 (-61%) in 3.915 (+30) sale; PTA: $ 4.138; Cumulativo: $ 72.639.000

3. Finisce con noi (Sony) Settimana 3; Lo scorso fine settimana #3

$ 11.850.000 (-50%) in 3.839 (+100) sale; PTA: $ 3.087; Cumulativo: $ 120.824.000

4. Lampeggia due volte (Amazon MGM) Nuovo – Cinemascore: B-; Metacritico: 66; Budget stimato: 20 milioni di dollari

$ 7.300.000 in 3.067 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 2.388; Totale: $ 7.300.000

5. La Forgia (Sony) Nuovo – Cinemascore: A+; Budget stimato: 5 milioni di dollari

$ 6.600.000 in 1.818 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 3.630; Totale: $ 6.600.000

6. Twister (Globale) Sesta settimana; La scorsa settimana n. 4; Anche su PVOD

$ 6.200.000 (-38%) in 3.206 (-277) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.934; Cumulativo: $ 248.670.000

7. Coralina (Fathom/Focus) RISTAMPA Settimana 2; La scorsa settimana n. 5; Anche in VOD

$ 5.006.000 (-49%) in 1.600 (+168) sale; PTA: $ 3.521; Cumulativo (rettificato): (stimato) $ 134.100.000

8. Il corvo (Lionsgate) Nuovo – Cinemascore: B-; Metacritico: 29; Budget stimato: 50 milioni di dollari

$ 4.600.000 in 2.752 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.672; Totale: $ 4.600.000

9. Sono spregevole 4 (Globale) Settimana 8; La scorsa settimana n. 6; Anche su PVOD

$ 4.400.000 (-30%) in 2.788 (-221) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.698; Cumulativo: $ 348.280.000

10. Dall’interno all’esterno 2 (Disney) Settimana 10; La scorsa settimana n. 8; Anche su PVOD

$ 2.100.000 (-39%) in 1.850 (-350) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.346; Cumulativo: $ 646.311.000

“Strano tesoro” © Magenta Light Studios / Per gentile concessione di Everett Collection

Altri titoli specialistici/indipendenti

I film (film limitati, espansioni cinematografiche limitate) sono elencati per settimana di uscita, a partire da quelli usciti quella settimana; Dopo le prime tre settimane, vengono elencati solo i film il cui incasso supera i 5.000 dollari. Riportate le partiture metacritiche e preliminari dei festival cinematografici Quando disponibile.

Il mio strano tesoro (Magenta Light) Nuovo – Metacritic: 83; I festival includono: Frightfest 2023

$ 1.144.182 in 1.135 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.008

Tra i templi (Sony Pictures Classics) Nuovo – Metacritic: 82; I festival includono: Sundance, Berlino e Tribeca 2024

$ 677.948 in 576 sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.177

Il mio amico pinguino (Attrazioni lungo la strada) Settimana 2

$ 454.200 in 760 (-323) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 519; Totale: $ 2.047.000

Montagne (Carillon) La seconda settimana

$ 11.478 in 5 sale; PTA: $ 2.296; Cumulativo: $ 20.569

Cuculo (Neon) La terza settimana

$ 177.100 in 250 (-1.151) sale; Cumulativo: $ 6.050.000

Bravo (Metrografo) La terza settimana

$ 52.200 in 31 (+18) sale; Cumulativo: $ 157.700

Patella (Sony Pictures Classics) Settimana 4

$ 27.150 in 34 (-24) sale; Cumulativo: $ 1.010.000

Festival dei video dei gatti 2024 (Oscillatore) la quarta settimana

$ 35.110 in 32 (-29) sale; Cumulativo: $ 586.780

Didi (Focus) La quinta settimana

$ 470.000 in 435 (+8) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.079; Totale: $ 3.611.000

La vedova Clicquot (Verticale) Settimana 6; Anche su PVOD

$ 27.500 in 44 (-5) sale; Totale cumulativo: $ 866.170

Canta canta (A24) La settima settimana

$ 241.118 in 119 (+7) sale; Associazione genitori-insegnanti: $ 1.262; Totale: $ 1.598.000

con le gambe lunghe (Neon) Settimana 7; Anche su PVOD

$ 320.590 in 375 (-270) sale; Cumulativo: $ 73.586.000