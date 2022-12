Al campanello: Indiana 77, North Carolina 65 – All’interno della Hall

Pensieri veloci sulla vittoria per 77-65 sulla Carolina del Nord:

Come è successo?

Il primo tempo è stato una clinica difensiva per l’Indiana al Branch McCracken Court. Gli Hoosiers hanno tenuto la Carolina del Nord a 29 punti al tiro 8 su 28. Ma un forte sforzo difensivo ha impedito all’Indiana di separarsi dal secondo classificato nazionale della scorsa stagione.

I falli sono stati una grande ragione, poiché gli Hoosiers ne hanno commessi 11 e hanno mandato la Carolina del Nord sulla linea di tiro libero 14 volte. I Tar Heels erano in vantaggio per 22-21 a 7:41 dalla fine prima che un parziale di 13-2 portasse gli Hoosiers in vantaggio per 34-24. Indiana ha segnato 1,12 punti nel primo tempo e ha condotto 35-29 all’intervallo. Jalen Hood-Schifino è stato un fattore offensivo chiave nei primi 20 minuti, segnando 12 punti in 19 minuti. Trace Jackson-Davis non era molto indietro con 10 punti e sette rimbalzi in 15 minuti.

Gli Hoosiers sono partiti forte nel secondo tempo, con Jackson-Davis che ha segnato un layup a 15:59 dalla fine per portare il vantaggio a 15 sul 46-31. Al timeout media di 12 under, Indiana era in vantaggio per 52-41. Dopo che la Carolina del Nord si è ritirata a meno di nove dopo un timeout, Indiana ha segnato i successivi cinque punti per estendere il suo vantaggio a 14 sul 57-43. I Tar Heels sono entrati in sette con 6:39 da giocare, ma Indiana ha risposto di nuovo. Trey Galloway, una peste difensiva per tutta la notte, ha fatto un grande recupero e un layup con poco più di sei minuti da giocare per dare agli Hoosiers un vantaggio di 61-52. Nel timeout mediatico finale, Caleb Love ha segnato una tripla portando Carolina a meno di otto, 65-57. I Tar Heels non si sarebbero avvicinati di più dall’altra parte, dato che IU è salito di 7-0.

Artisti unici

Jackson-Davis ha guidato tutti i marcatori con 21 punti e ha avuto 10 rimbalzi, quattro assist e quattro tiri bloccati. Johnson aveva 20 punti e Hood-Schifino aveva 14 punti.

Statistiche che si distinguono

L’Indiana ha dominato nella vernice, superando la Carolina del Nord 50-24. Indiana ha anche vinto punti nella battaglia per il turnover, andando 17-4.

Statistiche individuali IU finali

Figure finali senza tempo

