AL Note: Yankees, Stanton, Blue Jays, Maiza, Twins, Maeda

Giancarlo Stanton Comincia oggi il suo lavoro di riabilitazione, secondo Lindsey Adler di The Athletic (Via Twitter). Prima di quest’ultimo infortunio, Stanton era in buona salute. Per la stagione, Stanton è apparso in 80 partite, tagliando .228/.309/.498 con 24 successi in 328 partite. Stanton ha iniziato fino a 38 partite in campo, la sua attività più difensiva dal 2018. Altrove nel Junior Circuit…

Blue Jays Southbow Tim Labirinto Inizierà il suo incarico di riabilitazione in Triple-A oggi, secondo Keegan Matheson di MLB.com (Via Twitter). Mayza è stato una parte importante del Bullpen a Toronto per un certo numero di anni, non meno in questa stagione quando ha fatto un 2.88 ERA/3.94 FIP attraverso 41 presenze per un totale di 34 1/3 inning. Maisa è fuori combattimento dal 7 agosto. Il 30enne ha mantenuto la sinistra alla serie di .157/.218/.275 in questa stagione.

I gemelli sono cautamente ottimisti al riguardo eri domestica Potrebbe essere in grado di tornare a fine stagione per uscire dal campo come stava facendo con i Dodgers. Maeda sta lanciando i tori ora, ma il capo del baseball Derek Falvey non si è impegnato nella capacità di Maeda di fare un'apparizione a fine stagione, secondo Darren Wolfson di 5 Eyewitness News (Via Twitter). Maeda si sta riprendendo dall'operazione di Tommy John.