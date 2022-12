Al Pacino e Christopher Judge hanno ottenuto il punteggio più alto ai The Game Awards

Premi di gioco È stato un sorprendente co-conduttore del giovedì sera: Al Pacino. È culminato in un momento toccante, particolarmente lungo, che è stato uno dei momenti salienti dello spettacolo.

Pacino ha consegnato il premio per la migliore interpretazione, dopo aver parlato per la prima volta del suo rapporto con i videogiochi. Il leggendario attore 82enne ha scherzato sul fatto che le persone potrebbero essere sorprese nell’apprendere che lui stesso non gioca a molti videogiochi, ma guarda i suoi figli giocare e ha un debole per la narrazione coinvolgente che possono offrire (ha anche scherzato di non essere in grado di leggere i teleprompter (è stato un piccolo preambolo orecchiabile).

Molto bello, grazie! Oh grazie. Benvenuti a tutti! Davvero bello vederti qui. Questo è uh, un esperimento per me haha. Uno che non mi aspettavo, ma eccomi qui, come al solito, a fare qualcosa di straordinario anch’io. Ma, uh, comunque, potrebbe essere uno shock per te, ma è difficile per me vedere il gobbo [laughs]. In effetti, non gioco molto ai videogiochi. Ma ho passato molto tempo a guardare i miei figli giocare. sì! E continuo ad ammirare e intrattenere assolutamente i modi unici e coinvolgenti in cui i videogiochi raccontano le loro storie. Soprattutto, ovviamente, esibendosi! Chi aiuta a raccontare queste storie. Come attore, ho imparato che se sei sul palco o davanti a una telecamera, o all’interno di una cabina vocale, è sempre, in fondo, che siamo sempre gli stessi. Stiamo tutti cercando di raccontare una storia. Sulla nostra strada. Con il nostro tipo di verità. Sono onorato di essere qui stasera. Per celebrare i successi di questi attori incredibilmente talentuosi, che, dando vita a queste storie, hanno contribuito a elevare i videogiochi a un nuovo livello.

Il premio è andato a Giudice Cristoforoper il suo lavoro su Kratos Dio della guerra: Ragnarok. Il giudice si è commosso visibilmente non solo ricevendo il premio (ha iniziato il suo discorso con “Merda!”), ma ricevendolo proprio da Pacino. Ha inseguito Pacino sul palco per un abbraccio, esclamando “E ho incontrato Al Pacino!” Dopo un discorso appassionato.

Tra tutte le anteprime e gli spot pubblicitari, è stato un ottimo promemoria di cosa possono essere spettacoli di premi come questo: una celebrazione di artisti che fanno le cose che ci piacciono, non importa quali siano.