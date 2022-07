Alibaba fa domanda per la doppia quotazione primaria a Hong Kong, le azioni salgono

Alì BabaMartedì le azioni quotate a Hong Kong sono aumentate del 6% dopo che il gigante tecnologico cinese ha dichiarato che avrebbe richiesto una doppia quotazione iniziale a Hong Kong, prima di ridurre alcuni dei guadagni.

Le azioni del colosso tecnologico sono già quotate nelle borse statunitensi e di Hong Kong, ma l’attuale quotazione a Hong Kong è secondaria.

Il processo di quotazione iniziale a Hong Kong dovrebbe essere completato entro la fine del 2022, Lo ha detto la società in un comunicato.

La borsa di Hong Kong ha recentemente modificato le regole, rendendo più facile per più società ottenere doppie quotazioni primarie nell’hub finanziario cinese. Si dice che Alibaba sia la prima grande azienda a trarre vantaggio da questa modifica delle regole, Secondo Reuters.

“Abbiamo ricevuto l’approvazione dal Consiglio di amministrazione per presentare domanda per aggiungere Hong Kong come un altro importante luogo per la quotazione, con la speranza di promuovere una base di investitori più ampia e diversificata per partecipare alla crescita e al futuro di Alibaba, in particolare dalla Cina e altri mercati in Asia”, ha affermato Daniel Zhang, presidente e presidente del gruppo Alibaba, il suo direttore esecutivo, secondo la dichiarazione dei media.

Le azioni di Alibaba sono aumentate del 5,52% nel suo ultimo scambio.