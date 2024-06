Alicia Keys, clip di Jay-Z preregistrato ai Tony Awards

Alicia Keys e il cast di “Hell’s Kitchen” si esibiscono sul palco durante i Tony Awards il 16 giugno.

Theo Wargo/Getty Images

Sebbene l’esibizione di “Empire State of Mind” di Jay-Z e Alicia Keys ai Tony Awards di domenica sia stata uno dei momenti più rumorosi della cerimonia, ha anche suscitato voci sul fatto che la loro esibizione fosse stata preregistrata.

Secondo le fonti, e Segnala tramite New York Times, il loro clip, mostrato sul palco tramite uno schermo video, era in realtà preregistrato. La loro esibizione è arrivata alla fine di un medley di canzoni di la cucina dell’inferno, Eseguito dal vivo sul palco del David H. Koch Theatre del Lincoln Center.

Keys è il produttore del musical e ha anche fornito la colonna sonora dello spettacolo, che include brani preesistenti come “Empire State of Mind” e “Fallin'”, oltre a nuovo materiale.

Dopo che il cast si è esibito sul palco, la Keys è stata portata a suonare il piano, dove ha iniziato a suonare e cantare “Empire State of Mind”. Poi corse tra il pubblico e Jay-Z apparve sul palco tramite uno schermo video, che lo mostrava su una rampa di scale, mentre cantava il testo della canzone. Il video poi mostrava Keys che si univa a lui sulle scale e continuava a esibirsi con lui.

Portavoce La cucina dell’inferno Né il portavoce di Jay-Z ha commentato il motivo per cui la clip è stata preregistrata.

L’etichetta di Jay-Z, Roc Nation, è anche produttrice del musical. La cucina dell’inferno Domenica ha vinto due Tony Awards, quello come migliore attrice in un musical è andato a Melih Joy Moon e la migliore attrice in un musical a Kesia Lewis.