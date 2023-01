Alla campana: Indiana 86, Ohio State 70 — dentro l’auditorium

Pensieri veloci sulla vittoria per 86-70 contro l’Ohio State:

come è successo

È stato un buon primo tempo a Bloomington per Ohio State e Indiana fino agli ultimi tre minuti e mezzo. Fu allora che Indiana cambiò marcia su entrambe le estremità. Dopo il tiro libero di Zed Key per portare i Buckeyes dentro uno sul 31-30, gli Hoosiers sono esplosi. Durante gli ultimi 3:31, l’Indiana ha superato l’Ohio State 15-0. Il proprietario della Renault ha fatto un secchio per farmi iniziare. Questo è stato seguito da Trey Galloway con un arrangiamento acrobatico. Poi Tracee Jackson-Davis fece una colazione veloce. L’ultimo secchio di Jackson-Davis ha allungato il vantaggio a nove. Poi Jalen Hood-Scheveno ha segnato una tripla, la sua sesta dell’inning. Un altro secchio di Reno ha portato il vantaggio a 14 e poi Caleb Banks ha segnato il suo secondo set della partita portando gli Hoosiers sul 46-30 all’intervallo.

I Buckeyes hanno segnato 11 punti all’inizio del secondo tempo, ma Indiana ha esteso il vantaggio a 17 alle 13:30 sul secchio Jackson-Davis. Entro la scadenza dei media di otto anni, il vantaggio dell’Indiana 15 era di 70-55. Gli Hoosiers hanno esteso il vantaggio a 19 su un paio di tiri liberi di Jackson-Davis a 5:17 dalla fine. L’Ohio State non ha mai sfidato seriamente l’Indiana per il resto del percorso poiché gli Hoosiers erano in testa a doppia cifra per tutto il tempo. Una quinta vittoria consecutiva in Indiana ha portato gli Hoosiers a 15-6 complessivi e 6-4 in campionato.

Performance straordinaria

Hood-Schifino è stato eccezionale, chiudendo con 24 punti su 6 su 9 tirando da dietro l’arco da 3 punti. Non è stata la serata di tiro più efficiente di Jackson Davis (8 su 18), ma ha gestito un’altra doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. Ha anche avuto sei assist e due tiri bloccati. Anche Malik Reno ha avuto la sua seconda carriera da gol consecutiva, con 15 punti e ha aggiunto otto rimbalzi, tre assist e un recupero.

Statistiche notevoli

Gli 1,32 punti per possesso dell’Indiana sono stati i più alti in questa stagione contro un avversario di alto livello. Gli Hoosiers hanno tirato 10 su 20 in 3 secondi e l’hanno girato poco più di nove volte.

