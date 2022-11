Alla COP 27, i paesi in via di sviluppo hanno un messaggio per chi inquina: paga il prezzo

L’anno scorso, i paesi ricchi hanno promesso 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 per aiutare i paesi poveri con misure di adattamento climatico come la costruzione di difese contro le inondazioni. Ma il Rapporto delle Nazioni Unite Si stima che questo sia meno di un quinto di ciò di cui i paesi in via di sviluppo hanno bisogno. Ciò ha portato a un aumento delle richieste di fondi separati per perdite e danni per far fronte alle conseguenze dei disastri climatici dai quali i paesi non possono proteggersi.

Di fronte alla crescente pressione, John Kerry, l’inviato per il clima del presidente Biden, ha accettato di discutere l’idea di finanziare perdite e danni, una mossa che ha contribuito a evitare un’aspra battaglia sull’agenda del vertice.

Ma questo è ben lungi dall’accettare un nuovo fondo. Gli Stati Uniti sono già rimasti indietro rispetto alle loro precedenti promesse di aiutare i paesi poveri a passare a un’energia più pulita o ad adattarsi alle minacce climatiche, ad esempio costruendo dighe. L’anno scorso, i Democratici del Senato hanno chiesto 3,1 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima per il 2022, ma hanno ottenuto solo 1 miliardo di dollari. Mentre i repubblicani, che in gran parte si oppongono agli aiuti per il clima, si preparano a fare guadagni nelle elezioni di medio termine di martedì, le prospettive per il nuovo denaro sembrano cupe.

“La base politica semplicemente non esiste”, ha affermato il senatore Jeff Merkley, D-Oregon, aggiungendo che credeva che gli Stati Uniti avessero una “responsabilità morale” per affrontare la perdita e il danno.

Gli europei temono che se accettano un fondo, potrebbero essere lasciati in mano se il prossimo presidente degli Stati Uniti rifiuta l’idea.

Che aspetto hanno perdite e danni?