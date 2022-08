All’asta la collezione d’arte da 1 miliardo di dollari di Paul Allen

Getty Images

Recentemente è emersa la speculazione che, prima o poi, le franchigie NFL (e NBA) di proprietà del defunto Paul Allen saranno vendute. Al momento, la sua vasta collezione d’arte è in vendita.

Tramite Associated Press, quasi 150 articoli per un valore di oltre 1 miliardo di dollari Sarà venduto tramite asta pubblica da Christie’s.

Sua sorella, Judy, che attualmente è una proprietaria di controllo dei Seahawks, ha dichiarato: “Queste attività significano così tanto per così tanti, e so che Kristi garantirà la loro rispettosa diffusione per generare un enorme valore per le attività di beneficenza secondo i desideri di Paul”.

In questo contesto è importante il riferimento alle “compagnie caritatevoli”. Un problema di una possibile vendita dei Seahawks e dei Portland Trail Blazers è emerso a causa di un rapporto secondo cui la fiducia di Paul Allen richiede la liquidazione dei suoi beni mentre i proventi vanno a quelli di Allen.progetti di passione. Inoltre, quando Jodi Allen ha rilasciato una dichiarazione a luglio in cui chiariva che i Seahawks non erano attualmente in vendita, ha aggiunto: “Verrà il momento in cui Quando questo cambia Dati i piani di Paul di dedicare la stragrande maggioranza della sua fortuna a cause di beneficenza, immobili di queste dimensioni e complessità potrebbero richiedere 10-20 anni per terminare. Non esiste una tempistica predeterminata entro la quale le squadre devono essere vendute”.

La data più importante è il 1 maggio 2024. Qualsiasi vendita di Seahawks prima di maggio 2024 richiede 10 per cento delle entrate Andare nello Stato di Washington è uno dei termini dell’accordo per costruire l’attuale stadio della squadra. Con i Seahawks che potenzialmente generano $ 5 miliardi o più, questa è una grossa fetta del denaro che verrà dall’inizio dell’accordo. A questo punto, è facile aspettare altri 20 mesi per vendere.

Alla fine, i Seahawks sarebbero stati venduti. La vendita della collezione d’arte da 1 miliardo di dollari di Paul Allen sottolinea il fatto che è solo questione di tempo.