Allenatore della situazione del capitano dei vigili del fuoco un mese prima della stagione

Il Leader di Washington Non può essere una settimana normale.

Allenatore Ron Rivera Ha annunciato che la squadra è stata lanciata L’allenatore della linea di difesa Sam Mills martedì, poco più di un mese prima dell’inizio della stagione 2022.

Mills stava entrando nella sua diciottesima stagione nella NFL e la sua terza con Washington dopo essere arrivato con Rivera dagli Stati Uniti Carolina Panthers Nel 2020. È un ex figlio Santi di New Orleans e il giocatore di linea dei Panthers Sam Mills, che è stato eletto postumo nella Pro Football Hall of Fame nel 2022 dopo la sua morte nel 2005.

Rivera ha aggiunto che alleviare Mills è stato “molto difficile” a causa del suo rapporto con la sua famiglia.

“Conosco Sam da molto tempo ed è un ottimo allenatore di calcio e apprezzo tutto ciò che ha fatto”, ha detto Rivera martedì. “Ci ha aiutato a vincere uno scudetto nel nostro primo anno e l’anno scorso le cose erano difficili. Ma ci sono alcune cose che sentivo di voler cambiare”.

[Set, hut, hike! Create or join a fantasy football league now!]

Una grande settimana per le squadre della NFL

Questa settimana segna anche una trasformazione per le squadre della NFL mentre si dirigono verso la stagione 2022.

No, non stiamo parlando Il primo episodio di “Hard Knocks” per questa stagione Con Dan Campbell, Jamal Williams e Detroit Lions.

Tra giovedì e domenica, tutte le 32 squadre giocheranno partite di pre-stagione e inizieranno a fondersi come un’unica unità. Tuttavia, pratiche più significative arrivano in vista della prima azione in campo del giocatore da gennaio.