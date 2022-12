All’interno dello scambio di detenuti che ha liberato Brittney Griner

Nel giro di pochi giorni era prevista la partenza di due voli: uno da Mosca, dove è stata trasferita la sig.ra Kreiner, e l’altro dagli Stati Uniti, dove il sig.

Una domanda da risolvere: dove trasferire? Durante i giorni della Guerra Fredda, e non più tardi del 2010 durante lo scambio di spie russo-americano sotto il presidente Barack Obama, i prigionieri venivano scambiati in mezzo all’Europa: il Clinic Bridge a Potsdam, in Germania, reso famoso dal film di Tom Hanks “Bridge. ” di spie”, o a Vienna, come nel commercio del 2010.

Ma Mosca non è disposta a inviare un aereo ovunque in Europa per paura di essere sequestrata dopo che le sanzioni statunitensi ed europee sono state imposte dopo l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio. Anche la Svizzera, a lungo neutrale, ha aderito alle sanzioni contro la Russia, mentre Helsinki, in Finlandia, luogo chiave di incontro russo-americano durante la guerra fredda, non è più accettabile perché il paese Aderisce alla NATO.

Compromesso Gli Emirati Arabi Uniti sono un piccolo stato del Golfo amico sia di Washington che di Mosca. Lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati, durante un incontro di ottobre, il sig. Putin ha sollevato il caso della signora Greiner, quindi Emirates è stata felice di facilitare il trasferimento. Furono presi accordi: entrambe le parti avrebbero inviato aerei nella capitale, Abu Dhabi.

Cherelle Criner, la moglie della signora Criner, ha visitato la Casa Bianca giovedì mattina con Mr. Chiamato per incontrare Sullivan per un aggiornamento. Tuttavia, quando è arrivata, Mr. Sullivan l’ha sorpresa portandola allo Studio Ovale, dove il signor Biden ha dato la notizia che la signora Greiner stava tornando a casa. A quel tempo, la signora Greiner era a terra ad Abu Dhabi, mentre il volo del signor Pout era a 30 minuti di distanza.

Non appena è atterrato, Il suo documento di misericordia Finalizzato e il trasferimento è continuato, catturato in un video sgranato distribuito dai media statali russi. SM. Griner e Mr. Mostrava i Baut scortati da funzionari dei loro paesi nel mezzo di una polverosa strada asfaltata. Dopo una breve pausa, la signora Griner è stata condotta in una direzione mentre il sig. Bode è decollato in un’altra direzione con i funzionari russi.

Sig. Biden e Cheryl Greiner hanno festeggiato davanti alle telecamere nello Studio Ovale. Ma una volta espulsi i giornalisti, il presidente ha avuto un altro difficile compito.

Neil MacBarquhar Reportage contribuito da Parigi. Anton Troyanovsky Contributo rapporto da Mosca.