All’interno di Sodja, città russa sotto il controllo ucraino

SUZZA, Russia (AP) – Una scia di distruzione corre lungo la strada che le forze ucraine hanno scavato al suo confine. Una rischiosa incursione in RussiaMissili terra-superficie sono stati lanciati dal confine ucraino verso la città di Sudza, dove i giornalisti dell’Associated Press si sono recati venerdì in un viaggio organizzato dal governo ucraino.

Il fuoco dell’artiglieria ha distrutto parti della statua del fondatore sovietico Vladimir Lenin situata in una piazza centrale della città russa, che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha detto giovedì era completamente sotto il controllo delle sue forze. Anche le finestre di un edificio per uffici sono andate in frantumi e la sua facciata giallo brillante è stata bruciata e crivellata di fori di proiettile.



Una fontana sullo sfondo di un edificio danneggiato nel centro della città di Sudzha, regione di Kursk, Russia, venerdì 16 agosto 2024. Questa foto è stata approvata dal Ministero della Difesa ucraino prima della pubblicazione. (Foto AP)

Le forze ucraine hanno preso il controllo di un insediamento russo dopo l’altro nell’operazione a sorpresa che Kiev spera possa cambiare la dinamica del conflitto durato due anni e mezzo.

Finora l’esercito russo ha raggiunto i suoi obiettivi Ho faticato a preparare una risposta efficace In un attacco alla regione di Kursk, il più grande nel paese dalla seconda guerra mondiale. La città di Sudza, situata a 10 chilometri (6 miglia) dal confine, è la più grande città a cadere nelle mani delle forze ucraine da quando è iniziata l’incursione il 6 agosto.

Lungo le strade che portano alla città sono sparsi segnali che indicano che le forze ucraine stanno avanzando alla velocità della luce. Sul prato cosparso di detriti c’è un cartello macchiato di proiettili con frecce in due direzioni: Ucraina a sinistra, Russia a destra. Un carro armato in fiamme si trova sul lato della strada.



Un carro armato russo distrutto giace sul lato di una strada vicino a Sudzha, Kursk Oblast, Russia, venerdì 16 agosto 2024. Questa foto è stata approvata dal Ministero della Difesa ucraino prima della pubblicazione. (Foto AP)

Lo storico ucraino Yuriy Savchuk, capo del Museo storico ucraino della Seconda Guerra Mondiale con sede a Kiev, tiene un cartello stradale a Sudzha, nella regione di Kursk, in Russia, venerdì 16 agosto 2024. Questa foto è stata approvata dal Ministero della Difesa ucraino prima della pubblicazione. (Foto AP)

Il Ministero della Difesa ucraino ha esaminato le foto e i video che l’Associated Press ha scelto di pubblicare, che è la procedura standard per tali viaggi.

L’incursione è avvenuta Riformulare il conflittoQuesta operazione ha portato all’evacuazione di oltre 120.000 civili, secondo le autorità russe, e alla cattura di almeno 100 soldati russi, secondo Kiev. È ampiamente visto come un importante stimolo morale per un paese e un esercito che lottano per respingere la continua avanzata russa più di due anni dopo che Mosca aveva inviato le sue forze in Ucraina.

Ma finora ciò non ha influito sul vantaggio strategico complessivo della Russia.

Ma la portata complessiva dell’operazione Kursk rimane poco chiara, compreso per quanto tempo l’Ucraina potrebbe essere disposta a mantenere il territorio russo e a quale scopo. Suga diventerà una merce di scambio nei futuri negoziati per il cessate il fuoco? Se sì, l’Ucraina assumerà il ruolo di occupante in un paese che a sua volta controlla un quinto del suo territorio?



Un veicolo corazzato da trasporto truppe dell’esercito ucraino passa davanti alla stazione di misurazione del gas del gigante energetico russo Gazprom a Sudzha, nella regione di Kursk, in Russia, venerdì 16 agosto 2024. Questa foto è stata approvata dal Ministero della Difesa ucraino prima della pubblicazione. (Foto AP)

Funzionari e soldati ucraini hanno affermato che deviare le riserve russe dai principali campi di battaglia nell’Ucraina orientale è l’obiettivo minimo dell’offensiva di Kursk, ma Mosca non ha mostrato segni di ritiro di un gran numero di truppe dalle battaglie o di ridistribuirle. Rallenta il ritmo.

Zelenskyj ha detto che l’Ucraina istituirà un ufficio di comando a Sodja per coordinare gli aiuti e gli affari militari. Ciò suggerisce che l’Ucraina potrebbe avere intenzione di rimanere nella regione di Kursk a lungo termine – o almeno vuole segnalare a Mosca che potrebbe farlo.

L’Occidente ha sostenuto i sostenitori dell’Ucraina Rimase in gran parte in silenzio Per quanto riguarda l’operazione improvvisa, anche se il presidente americano Joe Biden ha affermato di essere a conoscenza degli sviluppi.

Di importanza strategica è la città di Sodja, la cui popolazione prima dell’inizio del conflitto non superava le 5.000 persone. Dalla città, le forze possono accedere alle strade principali per continuare le loro operazioni in Russia. Il gas naturale che fluisce dai giacimenti di gas della Siberia occidentale verso l’Europa centrale passa attraverso l’Ucraina attraverso una stazione di misurazione nella regione di Sudzha. Tuttavia, l’Ucraina può anche interrompere il flusso di gas dal suo territorio.



I residenti locali si nascondono in un bunker a Sudzha, nella regione di Kursk, in Russia, venerdì 16 agosto 2024. Questa foto è stata approvata dal Ministero della Difesa ucraino prima della pubblicazione. (Foto AP)

Nella città russa di Kursk, i residenti si sono riuniti venerdì nel seminterrato di una scuola. Mentre si interrogavano sul loro destino, le forze ucraine continuarono la loro avanzata su Kursk. I combattimenti continuarono a sud di Korenevo, una città di dimensioni simili a Sodja che avrebbe costituito un importante vantaggio tattico.