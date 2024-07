Alluvioni in Cina: 11 morti e decine di dispersi dopo il crollo di un ponte autostradale

TAIPEI, Taiwan (AP) – Le autorità cinesi hanno affermato che almeno 11 persone sono state uccise e altre 30 risultano disperse quando un ponte autostradale è parzialmente crollato nel nord-ovest del paese dopo forti tempeste e inondazioni. Un numero simile risultava disperso nel sud-ovest del paese dopo che le tempeste avevano distrutto dozzine di case.

Cinque veicoli caduti da un ponte nella provincia dello Shaanxi sono stati recuperati dopo che la sua struttura è crollata intorno alle 20:40 di venerdì, ha detto l’agenzia di stampa Xinhua. Una foto pubblicata dalla Xinhua News Agency mostrava una parte del ponte che si rompeva e cadeva con un angolo di circa 90 gradi nell’acqua marrone che scorreva sotto di esso.

Ha aggiunto che le operazioni di salvataggio erano ancora in corso sabato nella contea di Zahashui, dove circa 20 auto e 30 persone erano ancora disperse.

L’agenzia di stampa Xinhua ha riferito che circa 30 persone risultano disperse nella provincia del Sichuan, situata a sud-ovest, e che circa 40 case sono state distrutte a causa di inondazioni e tempeste. Ha aggiunto che le strade, i ponti e le reti di comunicazione nella contea di Hanyuan più colpita sono stati danneggiati o interrotti e che le squadre di soccorso stanno lavorando da prima dell’alba per ripristinare le comunicazioni e i mezzi di trasporto.

Con la sua economia in forte espansione negli ultimi decenni, Cina La Cina ha costruito un’enorme rete di autostrade, ferrovie ad alta velocità e aeroporti, la maggior parte dei quali ha contribuito a sostenere un’ulteriore crescita.

Tuttavia, il forte declino di questa espansione economica, le infrastrutture di scarsa qualità, la scarsa supervisione della sicurezza e il desiderio di tagliare i costi da parte delle industrie che cercano di risparmiare denaro, hanno portato ad un flusso costante di Incidenti mortali.

Le province occidentali e sud-occidentali della Cina sono particolarmente vulnerabili alle inondazioni e alle frane a causa del loro terreno montuoso e dei potenti fiumi che le attraversano. Anche le attività minerarie, il turismo e la crescente urbanizzazione hanno disturbato il fragile equilibrio con l’ambiente naturale che esiste da migliaia di anni.

Lo Shaanxi è famoso come uno dei centri della civiltà cinese, patria del primo imperatore Qin Shi Huangdi, che lasciò in eredità il suo famoso Esercito di Terracotta fuori dalla capitale Xi’an come parte di un enorme complesso tombale che attira un gran numero di visitatori ogni anno.