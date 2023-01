Alphabet taglia 12.000 posti di lavoro dopo l’ondata di assunzioni pandemiche e si concentra nuovamente sull’intelligenza artificiale

20 gennaio (Reuters) – Alphabet Inc, la società madre di Google (GOOGL.O) Ha affermato in una nota ai dipendenti che sta tagliando circa 12.000 posti di lavoro in quanto affronta una “realtà economica diversa”, raddoppiando l’intelligenza artificiale (AI) e licenziando i dipendenti che supportano progetti pilota.

I tagli di posti di lavoro interessano il 6% della sua forza lavoro e arrivano dopo migliaia di giganti della tecnologia tra cui Amazon.com Inc (AMZN.O)Microsoft Corporation (MSFT.O) e Meta Platform Inc (META.O) Coloro che hanno iniziato a ridursi dopo un’ondata di assunzioni guidata dalla pandemia li hanno lasciati flaccidi in un’economia debole.

Le azioni di Alphabet, con sede a Mountain View, in California, che ha aumentato la sua forza lavoro di circa un terzo nel 2020 e nel 2021, sono aumentate del 4% venerdì. Sono diminuiti del 30% negli ultimi 12 mesi, riflettendo un calo del 24% nel settore tecnologico più ampio. (diciannovesimo).

Sundar Pichai, presidente di Alphabet dal 2019, ha affermato nella nota di venerdì di assumersi “la piena responsabilità” delle decisioni che hanno portato ai licenziamenti.

Questo è stato un momento per “affinare la nostra attenzione, riprogettare la nostra base di costi e indirizzare il nostro talento e il nostro capitale verso le nostre massime priorità”, ha affermato Pichai, il cui stipendio è stato recentemente strettamente legato alle prestazioni, poiché Alphabet ha cercato di infondere più intelligenza artificiale con i suoi prodotti, facendo eco ai commenti di Microsoft che mercoledì ha annunciato tagli di posti di lavoro.

Alphabet, leader di lunga data nell’intelligenza artificiale, deve affrontare la concorrenza di Microsoft, che secondo quanto riferito sta cercando di aumentare la sua partecipazione in ChatGPT, un promettente chatbot che risponde alle domande con risposte simili a quelle umane.

Nel frattempo, i dollari pubblicitari, la principale fonte di entrate di Alphabet, stanno subendo la pressione delle aziende che tagliano i budget mentre i consumatori riducono le spese.

“Alphabet chiaramente non è immune da un contesto economico difficile, con crescenti preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti”, ha affermato Susannah Streeter, analista di Hargreaves Lansdowne.

“La crescita degli annunci ha smesso di bollire… Anche la concorrenza è agguerrita, con Alphabet che affronta un forte concorrente in TikTok, e anche Instagram in lizza per i suoi spettatori YouTube critici”, ha detto Streeter, osservando che Alphabet ha anche accumulato miliardi di multe normative.

Mark Mahaney, analista di Evercore ISIS, ha affermato che l’organico record di Alphabet ha creato un significativo rischio di margine nell’anno fiscale 2023. I tagli di posti di lavoro potrebbero far risparmiare ad Alphabet da $ 2,5 miliardi a $ 3 miliardi di costi, ha affermato l’analista di Bernstein Mark Schmulek.

Grossi tagli di posti di lavoro

Con il taglio del personale di Alphabet, i licenziamenti in quattro delle più grandi società tecnologiche statunitensi ammontano a 51.000 posti di lavoro negli ultimi mesi. Hanno accresciuto i timori di una recessione anche se il mercato del lavoro statunitense rimane teso.

“Il settore tecnologico è un po’ come il proverbiale canarino nella miniera di carbone”, ha affermato Stuart Cole, economista di Equiti Capital, il quale ritiene che i licenziamenti tecnologici facciano presagire che il futuro della sicurezza del lavoro sta finalmente iniziando a diventare più negativo.

una mela (AAPL.O)Assunto più saggiamente durante la pandemia, finora ha retto i tagli. Venerdì, però, il sito AppleInsider ha riferito Citando fonti, il produttore di iPhone ha iniziato a licenziare i dipendenti fuori stagione nel suo canale di vendita al dettaglio in luoghi come Best Buy (BBY.N) I negozi.

Non è stato possibile raggiungere Apple per un commento sul rapporto.

“poco riposo”

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che Alphabet sta lavorando a un importante lancio di intelligenza artificiale. Una delle fonti ha affermato che ciò avverrà in primavera. Il New York Times ha anche riferito che Google prevede di svelare più di 20 nuovi prodotti e un motore di ricerca che include funzionalità di chatbot.

Tra coloro che hanno perso il lavoro c’erano reclutatori, dipendenti aziendali e persone che lavoravano in team di ingegneria e prodotti, ha affermato Pichai. Un portavoce dell’azienda ha detto a Reuters che Google ha tagliato la maggior parte dei posti di lavoro nel Distretto 120, un incubatore interno per nuovi progetti.

L’Alphabet Workers Union ha affermato in una dichiarazione che assumersi “la piena responsabilità” di guidare l’azienda “non è stato un grande sollievo”.

“È spaventoso che i nostri posti di lavoro siano inizialmente sul punto di essere sminuzzati fino a quando gli azionisti non vedranno qualche punto in più nel grafico del prossimo trimestre”, ha affermato il sindacato.

Negli Stati Uniti, dove Alphabet ha già inviato un’e-mail ai dipendenti interessati, i dipendenti riceveranno il licenziamento e sei mesi di Medicare, nonché il sostegno all’immigrazione.

Nella nota, Pichai ha affermato che gli avvisi di licenziamento all’estero richiederanno più tempo a causa delle leggi e delle pratiche locali sul lavoro. Il personale in Asia saprà a partire da febbraio se il taglio li sta interessando.

