Altri legislatori statunitensi stanno arrivando a Taiwan 12 giorni dopo il viaggio di Pelosi

TAIPEI, Taiwan (AP) — Una delegazione di legislatori statunitensi è arrivata a Taiwan domenica, 12 giorni dopo la visita della presidente degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Ciò ha spinto la Cina a tenere diversi giorni di minacciose esercitazioni militari intorno all’isola autogovernata, che Pechino afferma di volere sotto il suo controllo.

Il pannello di cinque membri, presieduto dal senatore Ed Markey, democratico del Massachusetts, incontrerà il presidente Tsai Ing-wen e altri funzionari e membri del settore privato per discutere di interessi condivisi, inclusa la riduzione delle tensioni e degli investimenti nello Stretto di Taiwan. Semiconduttori .

La Cina ha risposto alla visita di Pelosi il 2 agosto Inviando missili, navi da guerra e aerei da guerra nei mari e nei cieli intorno a Taiwan per giorni interi. Il governo cinese si oppone ai contatti ufficiali di Taiwan con governi stranieri, in particolare un leader del Congresso di alto rango come Pelosi.

Un’emittente taiwanese ha mostrato il video di un aereo del governo statunitense che atterra all’aeroporto di Changshan nella capitale taiwanese, Taipei, intorno alle 19:00 di domenica. A bordo c’erano quattro membri della delegazione.

Margie ha incontrato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol domenica in Corea del Sud prima di arrivare all’aeroporto internazionale di Taoyuan con un volo privato per Taiwan. Markey, presidente della sottocommissione per le relazioni estere del Senato per l’Asia orientale, il Pacifico e la sottocommissione per la sicurezza informatica internazionale, e i membri della Camera dei rappresentanti riaffermeranno il sostegno dell’America a Taiwan.

Altri membri della delegazione includono il rappresentante delle Samoa americane, il Partito Repubblicano. Aumua Amata Coleman Radewagen e i democratici John Karamendi e Alan Lowenthal dalla California e Don Baier dalla Virginia.

Gli aerei da guerra cinesi continuano ad attraversare il centro dello Stretto di Taiwan su base giornaliera dopo che le esercitazioni militari si sono concluse mercoledì scorso, con almeno 10 che lo hanno fatto domenica, ha affermato il ministero della Difesa di Taiwan.

22 aerei militari cinesi e sei navi militari sono stati avvistati nell’area intorno a Taiwan intorno alle 17:00 di domenica, inclusi 10 caccia. ha detto il ministero sul suo account Twitter.

Un alto funzionario della Casa Bianca sulla politica asiatica ha dichiarato lo scorso fine settimana che la Cina ha usato la visita di Pelosi come pretesto per lanciare una campagna di pressione intensificata contro Taiwan, minacciando la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione più ampia.

“La Cina ha reagito in modo esagerato e le sue azioni continuano a essere provocatorie, destabilizzanti e senza precedenti”, ha detto Kurt Campbell, vice assistente del presidente Joe Biden, in una telefonata con i giornalisti.

“Ha cercato di ignorare la linea centrale tra la RPC e Taiwan, che è stata rispettata come elemento stabilizzante da entrambe le parti per più di 60 anni”, ha affermato, utilizzando un’abbreviazione per il nome completo del paese, Repubblica popolare cinese.

La Cina accusa gli Stati Uniti di incoraggiare le forze indipendentiste a Taiwan vendendo equipaggiamento militare e impegnandosi con i suoi funzionari. Gli Stati Uniti non supportano l’indipendenza di Taiwan, ma affermano che le loro divergenze con la Cina dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici.

Il Partito Comunista al governo cinese ha da tempo affermato di volere che Taiwan si unisca pacificamente alla Cina, ma non esclude la forza. Se necessario. I due si separarono durante una guerra civile nel 1949 in cui i comunisti presero il controllo della Cina ei nazionalisti sconfitti si ritirarono nell’isola di Taiwan.

Parlando venerdì, Campbell ha detto che gli Stati Uniti avrebbero annunciato nei prossimi giorni che gli Stati Uniti avrebbero inviato navi da guerra e aerei attraverso lo Stretto di Taiwan nelle prossime settimane e che stavano sviluppando una tabella di marcia per i colloqui commerciali con Taiwan.

Moritsugu ha riferito da Pechino.