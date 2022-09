Amazon aumenta la retribuzione per i magazzinieri e gli addetti alle consegne

Amazon Aumenta la sua paga oraria per i suoi magazzinieri e addetti alle consegne, l’azienda annunciare Mercoledì.

A partire da ottobre, il salario iniziale medio di Amazon per i dipendenti in prima linea negli Stati Uniti sarà di oltre $ 19 l’ora da $ 18 l’ora, ha affermato la società.

Amazon ha aggiunto che gli addetti al magazzino e alle consegne guadagneranno tra $ 16 e $ 26 l’ora a seconda della loro posizione. Il salario minimo di Amazon per i dipendenti statunitensi è ancora di $ 15 l’ora.

Amazon sta spendendo quasi 1 miliardo di dollari per aumenti salariali nel prossimo anno mentre cerca di attrarre e trattenere dipendenti in un mercato del lavoro storicamente ristretto. Si sta inoltre preparando ad entrare nella cosiddetta “alta stagione”, un periodo particolarmente intenso per lo shopping associato alle festività.

Le tensioni tra Amazon e la sua forza lavoro in prima linea sono aumentate, in particolare durante la pandemia di Covid-19. I dipendenti chiedevano salari più alti, permessi più retribuiti e un adeguamento alle aspettative di produttività.

I lavoratori di diverse strutture Amazon hanno preso provvedimenti per organizzare e all’inizio di quest’anno, i lavoratori di un magazzino Amazon a Staten Island, New York, hanno votato con successo per formare il primo sindacato statunitense dell’azienda. Amazon dovrà affrontare un’altra elezione sindacale in una località vicino ad Albany, New York, il prossimo mese.

azienda Egli ha detto All’inizio di questo mese, ha pianificato di aumentare i salari e i benefici per i conducenti impiegati dai membri della sua rete di consegna a contratto, che gestisce una quota crescente delle consegne dell’ultimo miglio dei clienti.

Oltre all’aumento della retribuzione, Amazon ha affermato che sta anche espandendo un programma prepagato per i suoi dipendenti che consente loro di accedere fino al 70% degli stipendi guadagnati idonei ogni volta che lo desiderano e gratuitamente, non solo in base a un programma, ad esempio ogni due settimane .

