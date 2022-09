Amazon Experience arriva nella NFL

La prima cosa che ho pensato mentre guardavo la partita di giovedì tra Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, la prima partita della NFL trasmessa esclusivamente su Amazon Prime Video, è stata: “Ragazzi, ci sono sicuramente molte pubblicità di Amazon Prime Video su questo gioco in streaming su Amazon Prime Video.” Video, considerando che sto pagando $ 14,99 al mese per guardare questo gioco su Amazon Prime Video.” Ci sono stati annunci sul nuovo Signore degli Anelli risulta, ragazzie alcuni film strani con Sylvester Stallone.

Ad essere onesto, sono rimasto sorpreso che non ci fossero pubblicità. La maggior parte dei servizi di streaming, inclusi i programmi TV su Prime Video, non contengono pubblicità. Amazon è una delle più grandi aziende del pianeta; che esso Il fondatore dell’azienda, Jeff Bezos, ha una fortuna di 150 miliardi di dollari, dopo il divorzio. Ho pensato che avrebbero potuto riempire gli spazi vuoti costruiti nelle partite di calcio con qualcosa di unico, qualcosa che solo Amazon può fornire, qualcosa per convincerci che per $ 9 al mese possiamo vivere la nostra prima esperienza di calcio.

E invece no: ora conosco fin troppo bene il bizzarro film di Sylvester Stallone. Penso che abbia senso: anche se Amazon Paga $ 1 miliardo a stagione per i diritti di trasmissione esclusivi TNFNon tutti quelli che hanno visto il gioco erano clienti Amazon Prime. Secondo la regola, la partita è stata trasmessa in diretta Nei mercati locali dei capi di stato e dei caricatori; Forse le persone stavano guardando nei bar, cosa che mi è stato detto che fanno i fan della NFL; Visto da centinaia di migliaia di persone Sul canale ufficiale Twitch di Prime Video. E anche gli abbonati Prime, che sostanzialmente si abbonano alla spedizione gratuita sui prodotti Amazon, potrebbero non essere a conoscenza di tutti i film di Sylvester Stallone che la piattaforma ha da offrire: Amazon afferma che 80 milioni di famiglie negli Stati Uniti hanno guardato qualcosa su Prime quest’annoma l’azienda ha più di 200 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Dopotutto, quando guardi una partita di calcio su CBS o Fox, pubblicano annunci per spettacoli su CBS o Fox. Quando Al Michaels è andato in onda per la NBC, ha combattuto attraverso i riassunti agonizzanti di qualsiasi nuovo spettacolo che la NBC stesse andando in onda; Ora lo fa per ogni nuovo spettacolo che Amazon va in onda. (Non sembrava più entusiasta di leggere “La battaglia per la Terra di Mezzo” che di leggerne gli annunci Incendio di Chicago o altro.)

Le letture dell’annuncio mezzo annoiato di Michaels ricordavano che non si trattava di uno sforzo pionieristico. Sì, ci è stato detto più e più volte che stiamo entrando in una nuova era delle trasmissioni NFL e, ad un certo punto, abbiamo Campo lungo di Bezos. (Michaels ha chiamato Roger Goodell “The Pioneer”, anche se in realtà è l’ottavo commissario della NFL, non il primo, e ha definito Bezos “una delle più grandi menti sportive della storia”, anche se è un uomo che ha fondato una società di vendita di libri che non ha hanno un background in matematica.) Ma stava ancora trasmettendo una partita della NFL abbastanza tradizionale.

Ad essere onesti, è stata un’ottima trasmissione di una partita della NFL. Molte persone su Twitter si sono lamentate di lei Problemi tecnici con la qualità video o ritardatogli osservatori hanno notato che il suono da Il pubblico dell’Arrowhead Stadium era notevolmente silenzioso. Ma ci sono stati molti aspetti positivi: Amazon ha speso una fortuna per Michaels e Kirk Herbstreet per dare loro due dei principali commentatori dello sport, e la troupe pre-partita/metà e post-partita include Richard Sherman e Ryan Fitzpatrick – due giocatori della NFL in pensione di recente con grandi personaggi, grandi cervelli – ovviamente sarebbero stati fantastici davanti alla telecamera.

C’erano un sacco di campane e fischietti. Guardare su un laptop ha consentito l’accesso a replay migliorati e statistiche avanzate costantemente aggiornate, come il numero di metri dai ricevitori di classe che stavano ottenendo. C’è stata una seconda trasmissione con clip in diretta All-22, monitoraggio dei giocatori e informazioni sullo staff, che sarebbe rapidamente diventata una delle preferite dai fanatici del calcio.

ALL22 È IN DIRETTA SU ALTERNATA PRIME VISION – Benjamin Solak (@BenjaminSolak) 16 settembre 2022

Amazon sta pagando 1 miliardo di dollari all’anno per trasmettere il calcio del giovedì sera esclusivamente per i prossimi 11 anni. Stasera, il suo primo vero gioco include:

▪️ 29 telecamere

▪️ 2 skycam come i Super Bowl

▪️ Chip nella divisa NextGen Stats

▪️ Monitoraggio delle statistiche “raggi X”.

▪️ All-22 su Prime Vision pic.twitter.com/PdJtrgMhKX Sport di Front Office (FOS) 16 settembre 2022

Amazon ha anche cercato di attirare i giovani con una trasmissione alternativa con Dude Perfect, il gruppo di bufale di YouTube, così come Una specie di spettacolo pre-partita con un gruppo di persone di cui non ho mai sentito parlare prima e un cane. Ho guardato la trasmissione di 15 minuti di Dude Perfect e onestamente non l’ho odiato: DeMarcus Ware stava facendo un’apparizione come ospite; Continuava a provare a parlare di calcio e i ragazzi continuavano a interromperlo per acrobazie e, a un certo punto, Weir lo rimproverò attivamente per aver fornito l’analisi.

Ma niente di tutto questo era del tutto innovativo. ESPN ha prodotto trasmissioni alternative piene di analisi della NFL e delle principali partite di football del college sulle sue reti, incluso un feed con angolazioni alternative disponibili per le trasmissioni. Diverse aziende hanno prodotto una programmazione per il secondo schermo di qualità migliore rispetto alla trasmissione televisiva Dude Perfect, Come il team di Manning di ESPN o Feed annuale dei playoff di Nickelodeon. E il Il sito web Next Gen Stats della NFL Fornisce le stesse statistiche aggiornate per i giochi in prima serata disponibili sul portale Amazon. La scala e la raffinatezza potrebbero essere state impressionanti, ma la trasmissione di Amazon era un insieme di idee che altre società avevano già implementato.

A quanto pare, il nuovo fantastico streaming di giochi NFL di Amazon … è molto simile allo streaming TV di giochi NFL, tranne per il fatto che ora costa $ 9 al mese. Il che è molto deludente, perché presto ci saranno più trasmissioni sportive in diretta. Il calcio si è davvero trasformato: hai bisogno di Peacock o Paramount Plus per guardare la maggior parte delle partite di calcio europee e presto la Major League Soccer sarà trasmessa su Apple TV+. La MLB ha già una partita settimanale su Apple e il nuovo accordo Big Ten darà a Peacock i diritti esclusivi di otto partite ogni stagione. Anche Netflix sta valutando la possibilità di farsi coinvolgere nel gioco. Come ha scritto Alex Kirchner: oceano AtlanticoE il È un futuro che sembra costoso e complicato—Dopo aver visto la partita di giovedì sera, sembra improbabile che ci sarà un aumento rivoluzionario della qualità della trasmissione. (Certo che lo è giovedì notte Il calcio, che di solito è considerato il peggior calcio. I Chiefs-Chargers erano fuori; la prossima settimana, Amazon mostrerà Jacoby Brisset – Mitchell Trubesky. Apparirà la settimana 16 Giaguaro Jetche è stato matematicamente dimostrato essere il peggior gioco NFL possibile.)

Guardare una pubblicità dopo l’annuncio Signore degli AnelliMi sono accorto di essere tornato la sera. Mi chiedevo cosa avrebbe fatto Amazon per rendere diversa l’esperienza di visione del calcio. Ma l’esperienza di guardare il calcio è stata più o meno la stessa. Non otterrai un calcio migliore per $ 9 al mese – solo tre ore da Amazon che ti dice perché dovresti continuare a pagare $ 9 al mese dopo che 15 settimane di calcio sono finite.