Amazon MGM Studios ha rivelato le immagini di anteprima di Unstoppable

Giovedì, Amazon MGM Studios ha rivelato le immagini di anteprima del film a fuocoun dramma sul wrestling basato sulla storia vera di Anthony Robles, con Jharrel Jerome (luce della luna), Jennifer Lopez (Truffatori) e altro ancora.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival di quest’anno, per poi debuttare in sale selezionate negli Stati Uniti e nel Regno Unito a dicembre. Guarda le foto sopra e sotto.

Citazione dal libro Inarrestabile: da perdente a imbattuto: come sono diventato un campione Scritto da Robles e Austin Murphy, il film racconta il viaggio atletico di Robles. Nonostante sia nato senza la gamba destra e sia cresciuto in una famiglia violenta, Robles è diventato un campione della divisione I della NCAA, vincendo infine un campionato nazionale contro la scuola che lo aveva rifiutato, la potenza nazionale dell’Iowa.

Questo film segna il debutto alla regia di William Goldenberg, un montatore veterano che ha vinto un Academy Award per il suo lavoro su… Argo -Vincitore del miglior film di Ben Affleck, di cui gli appartengono i diritti artistici a fuocoLa serie è scritta da Eric Champagnella, Alex Harris e John Hindman e vede protagonisti anche Bobby Cannavale, Michael Peña e Don Cheadle.

I produttori sono Affleck e Matt Damon di Artists Equity; Elaine Goldsmith Thomas di Nuyorican Productions; David Crockett di Coonskin Cap; Andy Fraser di A Really Good Home Pictures; e Gary Lewis; E Robles. I mini-produttori sono Danny Bernfield, Michael Go, Kevin Halloran e Jack Murray di Artists Equity.

Il progetto segna la seconda avventura di Amazon MGM con Artists Equity dopo il popolare dramma di marketing sportivo di Affleck ariaIl film, intitolato “The Last Hope”, ha incassato 90 milioni di dollari nelle sale di tutto il mondo lo scorso anno prima di debuttare su Prime Video.

Jharrel Jerome e Jennifer Lopez dentro a fuoco Studi AmazonMGM

Jharrel Jerome e Bobby Cannavale a fuoco Studi AmazonMGM

Entra Don Cheadle a fuoco Studi AmazonMGM

Il regista William Goldenberg, Anthony Robles e Jharrel Jerome sul set a fuoco Studi AmazonMGM

JharrelJerome V a fuoco Studi AmazonMGM

Michael Peña dentro a fuoco Studi AmazonMGM