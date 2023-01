Amazon, Netflix, Marvel e Ikea acclamano Piqué Diss Track di Shakira

Fa schifo essere Gerard Pique adesso. immagine : Manu Fernández ( AP )

La nuova canzone di Shakira che critica l’ex fidanzato Gerard Pique e la sua nuova stampa si è diffusa a macchia d’olio sui social media spagnoli questa settimana, spingendo alcuni dei marchi più famosi del mondo a fare il tifo.

Il cantante colombiano di 45 anni Canzone senza titolo con DJ BizarrapShakira: The Buzz Music Sessions vol. 53″, ha colpito Internet giovedì, Rompere i record di YouTube La nuova canzone latina più ascoltata nella storia della piattaforma. La canzone spagnola è un burnout diretto e diretto di Pique, il suo partner di 35 anni da oltre un decennio e padre dei suoi due figli. Fondamentalmente, c’è il dramma e poi c’è la nuova canzone di Shakira, che è un dramma sugli steroidi.

Nella canzone, Shakira nomina Pique, un ex calciatore spagnolo dell’FC Barcelona, ​​​​un debuttante che non poteva gestire un lupo come lei. Per questo motivo, afferma la cantante, il suo ex marito sta con una ragazza che gli somiglia proprio. In questo caso, si tratta della 23enne Clara Xia, che non sfugge all’ira di Shakira. Pur non riferendosi esplicitamente a lei per nome, Shakira canta che Piqué ha scambiato un Rolex con un orologio Casio e una Ferrari con una Renault Twingo.

Shakira || Sessioni musicali BZRP n. 53

“C’è un passo dall’amore all’odio. Ascoltami, non tornare qui”, canta Shakira, “Zero risentimento, baby. Ti auguro il meglio con il mio presunto sostituto.

I brand hanno subito notato la diffusione della canzone nel mainstream in Spagna e si sono subito uniti alla conversazione, citando i testi memorabili della canzone e riproponendoli in meme, annunci di prodotti e altro ancora. commerciante spagnolo Itsar Ultra Argomento di approfondimento raccolto Su Twitter con menzioni. Alcuni post sui social hanno provato a fare uno scherzo ma non hanno colto il punto, mentre altri mi hanno fatto ridere a crepapelle.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” o “Le donne non piangono più, mandano fatture” per promuovere Sacco di pulci Su Amazon Prime in Spagna. Anche Ikea Spagna si è ispirata a questa canzone e l’ha usata per promuovere le sue scatole di file da € 0,50, che sono, dio, touché.

Fai clic per sfogliare alcuni dei post social più divertenti e divertenti dei marchi che sostengono la regina “i fianchi non mentono”, con Netflix, Lidl, Google, Marvel e Casio.