Amazon non dovrebbe fare offerte su Electronic Arts

Amazon Non è previsto che faccia un’offerta di acquisto Arti elettronichefonti hanno detto venerdì a David Faber della CNBC.

Le azioni EA sono aumentate di oltre il 4% nelle prime contrattazioni dopo USA Today menzionato Amazon annuncerà venerdì che intende fare un’offerta per l’editore di videogiochi, noto per i suoi titoli di successo tra cui FIFA, Madden e Apex Legends.

Faber ha respinto il rapporto su Squawk Box della CNBC. “Non sta succedendo nulla”, ha detto, citando le fonti.

Un portavoce di Amazon ha affermato che la società non commenta voci o speculazioni. I rappresentanti di EA non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento sul rapporto USA Today.

Se Amazon vuole perseguire seriamente EA, potrebbe aiutare a rafforzare la presenza del gigante dei giochi al dettaglio. Amazon possiede già Twitch, servizio di streaming Popolare tra i giocatori, ha lanciato il proprio servizio di cloud gaming, chiamato Lunae offre privilegi di gioco come parte del suo programma fedeltà Prime.

Amazon è stata impegnata sul fronte delle fusioni e acquisizioni. All’inizio di questo mese, Amazon Egli ha detto piano per ottenerlo Io Robot, meglio conosciuto per il suo robot aspirapolvere Roomba, per 1,7 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato appena due settimane dopo Egli ha detto Comprerà la catena di cure primarie boutique One Medical per 3,9 miliardi di dollari.

L’industria dei giochi ha visto un certo consolidamento quest’anno. a gennaio, Microsoft Ha detto che avrebbe comprato Activision Blizzard In un affare del valore di 68,7 miliardi di dollari. E a maggio, Take Two interattivo. interattivo Ha detto che avrebbe acquisito Zynga per $ 11 miliardi.