Amazon offre grandi sconti sui Fire TV Stick dopo il lancio di Game Pass

Xbox ha recentemente lanciato Game Pass su Fire TV Stick, dichiarando che “non è necessaria una Xbox per giocare a Xbox”. Da allora, Amazon ha introdotto un pacchetto “Nessuna Xbox richiesta”, che include un controller, un abbonamento Game Pass e una Fire TV Stick: tutto ciò di cui hai bisogno per giocare ai giochi Xbox a casa senza la console. Ma se hai già una console o un abbonamento Game Pass, c’è ancora un’offerta potenzialmente enorme a disposizione di cui tutti possono approfittare.

Chiavetta Fire TV 4K 6 Fire TV Stick 4K max 9 Include il supporto Wi-Fi 6.

I Fire Sticks sono ora scontati fino al 50% durante i saldi Prime Day. Il 4K Max Fire Stick è al suo miglior prezzo quest’anno, Sceso a soli $ 34,99 – $ 25 di sconto sul prezzo di listino originale di $ 59,99. È un ottimo affare, soprattutto se a casa sei dotato della più recente tecnologia Wi-Fi 6.

Questo dispositivo è una scelta eccellente per lo streaming di videogiochi, poiché il chip Wi-Fi migliorato può essere prezioso a lungo termine. In ogni caso, è un ottimo dispositivo di streaming anche se lo usi solo per guardare Netflix. Il prossimo miglior accordo è attivo La chiavetta TV 4K costa solo $ 24,99in calo rispetto al prezzo di listino di $ 49,99. Anche il prezzo di Fire TV Stick Lite è sceso a $ 14,99e la norma Il prezzo del Fire TV Stick è sceso a $ 17,99 Per i membri principali.

La disponibilità di Xbox Gaming su Amazon Fire TV Stick consente alle persone di giocare direttamente dall’app tramite cloud gaming. Ciò espande il potenziale pubblico dei giochi Xbox e, cosa ancora più importante, dell’abbonamento Xbox Game Pass ($ 25 di sconto su Woot).

Tutto ciò di cui hai bisogno è una Fire TV Stick compatibile, un controller wireless abilitato Bluetooth e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per riprodurre in streaming i giochi Xbox. Microsoft ha anche confermato la lineup per la seconda ondata di Xbox Game Pass questo mese, ma ha lasciato molto spazio per il resto dei mesi per alcune potenziali sorprese.

Le migliori offerte dell’Xbox Prime Day

Ci sono alcuni sconti notevolmente elevati su vari prodotti Xbox in questo Prime Day, inclusa un’ottima offerta su una serie Xbox rinnovata Xbox si trova in una situazione interessante ultimamente. Nonostante Microsoft abbia importanti editori di giochi come Bethesda e Activision (creatore di Call of Duty!), il suo hardware è in ritardo rispetto sia a PS5 che a Nintendo Switch. Tuttavia, Microsoft non è compiacente. Stanno facendo mosse audaci, come consentire il gioco senza console su Xbox e concentrarsi sempre più su Xbox Game Pass. Vale sicuramente la pena dare un’occhiata a queste offerte.

Ristrutturato – ottimo stato Serie Xbox 3

Woow! Saldi estivi: videogiochi a partire da $ 4,99 2 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a $ 34,49

Kit stick Xbox Fire TV “Nessun controller richiesto” 11 Il pacchetto include il controller wireless Fire TV Stick 4K Max con Robot White Core + un mese gratuito di Game Pass per i nuovi membri.

Cos’è l’Amazon Prime Day?

Giorno di punta È una grande opportunità per risparmiare un sacco di soldi sui tuoi hobby preferiti, almeno secondo me. I nostri saldi estivi annuali prevedono sconti su migliaia di articoli, con nuove offerte ogni ora da non perdere.

Essendo uno dei più grandi eventi di vendita al di fuori del Black Friday, attira molte aziende, comprese quelle esterne ad Amazon, che offrono sconti esclusivi disponibili solo il Prime Day. Se sei già membro Prime, puoi accedere alla vendita senza troppi problemi. Ma anche lì Prova gratuita di 30 giorni Se sei interessato e vuoi solo dare un’occhiata ad alcuni nuovi sconti.

Il Prime Day è sicuramente uno dei momenti migliori Acquista videogiochi fisici Anche se potresti non trovare sconti sulle principali console durante i saldi, ci sono ancora molte offerte su Switch, PS5 e Xbox.

Robert Anderson è un esperto commerciale e redattore commerciale presso IGN. Puoi seguirlo @robertliam21 Su Twitter.